Un video que comenzó a circular este martes en redes sociales generó preocupación entre los sanjuaninos. En las imágenes, se observa a tres jóvenes -que aparentan ser menores de edad- viajando colgados de la parte trasera de un colectivo en movimiento.

El hecho habría ocurrido en calle 25 de Mayo, en las inmediaciones del Barrio Parque Industrial, en el departamento Chimbas. “Qué peligro”, se escucha decir a la persona que grabó la escena desde otro vehículo, mientras el transporte público avanza con los chicos aferrados al paragolpes trasero.

Hasta el momento no trascendió a qué línea de colectivo pertenece la unidad involucrada. El video se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios por el riesgo que implica este tipo de maniobras, tanto para los jóvenes como para el resto de los conductores que circulaban por la zona. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1978122402233008163&partner=&hide_thread=false Filmaron a tres jóvenes colgados de la parte trasera de un colectivo en Chimbas: “Qué peligro” pic.twitter.com/v6rNHR9Fjo — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 14, 2025

Temas Jóvenes

Colectivo

Chimbas