martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Filmaron a tres jóvenes colgados de la parte trasera de un colectivo en Chimbas: "Qué peligro"

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle 25 de Mayo, cerca del Barrio Parque Industrial, indicaron. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un video que comenzó a circular este martes en redes sociales generó preocupación entre los sanjuaninos. En las imágenes, se observa a tres jóvenes -que aparentan ser menores de edad- viajando colgados de la parte trasera de un colectivo en movimiento.

Lee además
capacitan a mas de 100 jovenes para trabajar en una reconocida empresa internacional que llega a san juan
Capital

Capacitan a más de 100 jóvenes para trabajar en una reconocida empresa internacional que llega a San Juan
Las jóvenes delincuentes intentaron robar varias pertenencias de una casa en el Barrio René Favaloro.
Flagrancia

Detienen a dos jóvenes que intentaron robar elementos de una casa acompañada de menores

El hecho habría ocurrido en calle 25 de Mayo, en las inmediaciones del Barrio Parque Industrial, en el departamento Chimbas. “Qué peligro”, se escucha decir a la persona que grabó la escena desde otro vehículo, mientras el transporte público avanza con los chicos aferrados al paragolpes trasero.

Hasta el momento no trascendió a qué línea de colectivo pertenece la unidad involucrada. El video se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios por el riesgo que implica este tipo de maniobras, tanto para los jóvenes como para el resto de los conductores que circulaban por la zona.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1978122402233008163&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios

Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad

El RRPP que le fracturó la cabeza a un joven de una trompada en Capital, condenado en un juicio abreviado

Desde el "Las vas a pagar" hasta el "Justicia por mano propia": los mensajes de la familia de Emir, el niño asesinado en el Valle Grande

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

El Barrio Valle Grande rodeado de policías tras el crimen de Emir Barboza, de 8 años

Tras el asesinato del nene en Valle Grande, revive el recuerdo del caso Uma Calvo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asesinaron a un nino de 8 anos, tras un tiroteo en el valle grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Te Puede Interesar

En qué casos se han usado las pistolas Taser en San Juan, desde su habilitación en la provincia. video
Seguridad

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias
Lo último

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias

Los supermercados en todo el país atraviesan baja de ventas y presentan inestabilidad laboral (foto ilustrativa). 
Comercios

En San Juan, ola de ofrecimientos de retiros voluntarios en supermercados, ¿qué pasa?

Imagen de archivo
Santa Lucía

Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad