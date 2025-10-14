El RRPP que le fracturó la cabeza a un joven de una trompada en Capital, condenado en un juicio abreviado

El pasado domingo 16 de marzo, Alexander “Alito” Ramírez terminaba internado en Terapia Intensiva con fractura de cráneo y hematoma subdural, tras recibir una violenta trompada de Leonel Valentín Poblete. Hecho de violencia que ocurrió a la salida de un boliche, precisamente en Plaza España en las esquinas de Avenida Libertador y España, precisamente.

El atacante, Poblete quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia. Se realizó la audiencia de formalización correspondiente y durante meses, la causa se instruyó a fondo.

En estas semanas se iba a presentar formalmente la acusación contra Poblete, de ser autor del delito de lesiones graves en perjuicio de Ramírez. Pero finalmente, el fiscal Francisco Pizarro de UFI Genérica y el abogado defensor Manuel Giménez Puchol llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y los términos fueron presentados a la jueza de Garantías que tenía el caso, Flavia Allende.

Finalmente, la magistrada homologó y condenó a Poblete a la pena de 1 año de prisión condicional. Además de dictarle diferentes reglas de conducta, entre ellas, no acercarse ni cometer actos turbatorios contra la víctima.

Cabe destacar que “Alito” Ramírez estuvo internado en grave estado, pero su salud se recuperó favorablemente y pudo salir delante de la lesión que sufrió en la cabeza.

Esta agresión quedó filmada por las cámaras de seguridad del CISEM: