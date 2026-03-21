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UFI Norte

El psicólogo jachallero acusado de abusar sexualmente a una menor sumó su tercera denuncia

Luego de que la Justicia le dictara prisión preventiva tras acusarlo por la presunta agresión sexual a una nena, Víctor Fabián Capdevila fue denunciado por un hecho similar y la fiscalía analiza unificar los expedientes judiciales.

Por Luz Ochoa
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Después de que recibiera la prisión preventiva tras ser acusado de abusar sexualmente a una nena de 7 años, el psicólogo jachallero que ya fue condenado por el mismo delito volvió a ser denunciado en la Justicia. Se trata de Víctor Fabián Capdevila, que permanece tras las rejas y en los próximos días sería imputado una vez más.

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La presunta víctima es otra menor, a quien habría agredido en el interior de su domicilio. Es que el hombre también se dedica a afinar instrumentos musicales y, por ello, había sido contratado por una familia para afinar una guitarra. Según señalaron fuentes allegadas al hecho, en ese contexto, se habría quedado a solas con la chiquita y habría perpetrado el acto.

Acorde trascendió, la niña habría contado que Capdevila la manoseó cuando se despedía. Su madre -según la versión- la notó alterada y, cuando le consultó lo que sucedía, le confesó lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, la denuncia recién la radicaron en la UFI Norte después de que tomara estado público el último caso, en febrero de este año.

El 11 de marzo, se llevó adelante la audiencia videograbada (Cámara Gesell), en la que la menor ratificó lo dicho en la denuncia y el fiscal, Gastón Salvio, procedió con la acusación. Para el representante del Ministerio Público, existirían elementos de prueba suficientes como para llevarlo una vez más al banquillo de los acusados y endilgarle un nuevo abuso sexual simple.

Las fuentes indicaron que el fiscal podría solicitar la acumulación de hechos, dado que se trata del mismo delito, por el que se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario con prisión preventiva. La medida coercitiva, de tres meses, fue otorgada por la jueza de Garantías Victoria Aguilera, cuando fue imputado por una supuesta agresión a una menor en una verdulería que desató un escándalo.

En ese marco y con un nuevo hecho, el fiscal podría solicitar la extensión de la prisión para avanzar con la investigación sin ningún tipo de sobresaltos. Aún no está fijada la audiencia, aunque se estima que podría darse en la próxima semana, cuando un tecer caso de abuso sexual se sume en sus antecedentes penales.

En 2024, el hombre de 58 años fue condenado por la misma figura penal. Estaba tan comprometido en ese hecho que, el 5 de diciembre de ese año, acordó un juicio abreviado y fue castigado un año de prisión de cumplimiento condicional. Por esa razón, se hallaba en libertad. Sin embargo, estos dos últimos acontecimientos que lo vuelven a poner bajo la lupa podrían revocar la condicionalidad de la pena y podrían dejarlo de forma permanente tras las rejas.

El sospechoso es un reconocido psicólogo de Jáchal, que ya fue noticia por estos temas y por tal motivo su últim detención, ejecutada por la Brigada de la UFI, causó revuelo en el departamento del norte.

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