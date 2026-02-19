jueves 19 de febrero 2026

¿Reincidente?

Dictan prisión preventiva para el psicólogo jachallero acusado de abusar a una menor

El profesional que ya fue condenado en 2024 por un delito sexual se sentó en el banquillo de los acusados otra vez y, tras conocer la imputación que le endilgó la fiscalía, marchó directo al Penal de Chimbas.

Por Luz Ochoa
2

Después de que fuera detenido, el psicólogo de Jáchal que fue denunciado por abusar sexualmente de una nena de 7 años se sentó en el banquillo de los acusados y recibió tres meses de prisión preventiva. Se trata de Víctor Fabián Capdevila, quien ya había sido condenado por un delito sexual en 2024 y que ahora sumó una nueva sospecha.

Frente a la jueza de Garantías Victoria Aguilera, el hombre de 58 años fue imputado por la fiscalía por abuso sexual simple y, como consecuencia, tras la audiencia celebrada en la Segunda Circunscripción, fue enviado directo al Penal de Chimbas, donde permanecerá mientras se investiga el hecho.

Acorde detalló el fiscal Gastón Salvio, de la UFI Norte, el sujeto fue señalado como el autor de un manoseo. Indicó que los padres de la presunta víctima lograron reconocerlo, pues el hecho habría sucedo en una verdulería. La nena se mostró asustada con su padres y les dijo que el profesional le tocó sus partes íntimas.

Por esa situación, que tuvo lugar el 27 de enero, los progenitores discutieron con el sospechoso y más tarde lo denunciaron en la Justicia que ahora lo imputó. Capdevila, que tiene un historial criminal vinculado a ataques sexuales, se abstuvo a declarar y por los próximos 6 meses permanecerá bajo la lupa.

Durante el proceso, el representante del Ministerio Público dejó entrever que el relato que ofreció la chiquita en Cámara Gesell resultó contundente y determinante para agravar la situación del acusado. Fue por ello que, con el objetivo de resguardar la instrucción y evitar que la misma se vea entorpecida, la magistrada resolvió llevarlo tras las rejas luego del pedido del fiscal.

El profesional de la salud afrontó una causa penal anterior por abusar sexualmente de una niña. Estaba tan comprometido en ese hecho que el 5 de diciembre de 2024 acordó un juicio abreviado y fue condenado a una pena de 1 año de prisión de cumplimiento condicional. Con eso evitó que lo llevaran al Servicio Penitenciario Provincial, aunque -si se comprueba la sospecha- su destino podría ser diferente.

