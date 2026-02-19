Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña

Detuvieron a un reconocido psicólogo de Jáchal por manosear, supuestamente, a una niña de apenas 7 años. Lo sorprendente del caso es que el mismo profesional ya había sido condenado en 2024 por un delito idéntico contra otra pequeña y se salvó de ir a la cárcel, pero este último caso lo pone al borde de quedar preso por un largo tiempo.

Hubo gran revuelo el lunes último en horas de la tarde cuando los policías de la Brigada de Investigaciones de la UFI Norte allanaron una casa de calle Rawson, entre 25 de Mayo y Maradona, en el centro de Jáchal. De ahí sacaron esposado al psicólogo Víctor Fabián Capdevila, de 58 años, por una causa de delito sexual que es investigada por el fiscal Gastón Salvio, de la Segunda Circunscripción Judicial.

En la Justicia norteña conocen bien a Capdevila. El profesional afrontó una causa penal anterior por abusar sexualmente de una niña. Estaba tan comprometido en ese hecho que el 5 de diciembre de 2024 acordó un juicio abreviado y fue condenado a una pena de 1 año de prisión de cumplimiento condicional, con eso evitó que lo llevaran al Servicio Penitenciario Provincial.

Ahora, nuevamente Capdevila está en problemas. El 27 de enero último, los padres de una nena de 7 años lo denunciaron ante el fiscal Salvio en la UFI Norte. Lo que relató la pareja fue que la niña estaba en la puerta de una verdulería, que el psicólogo se le acercó y sin pronunciar palabras la manoseó en sus genitales por arriba de la ropa, según fuentes del caso.

La pequeña entró asustada a la verdulería a busca a su madre y le contó lo sucedido. De acuerdo con las versiones, en esos instantes el psicólogo también ingresó al negocio y la niña lo señaló como el presunto abusador. Por eso lograron reconocerlo, explicaron.

Al parecer, hubo un fuerte entredicho entre los padres y el profesional. Este último se retiró, mientras que los padres luego radicaron la denuncia. Según fuentes del caso, le tomaron declaración a la niña, quien relató todo el episodio. Además de otros testigos, la Fiscalía tiene imágenes de cámaras de seguridad que sitúan al profesional en el lugar ese día y a la estimada que ocurrió el supuesto ataque sexual. Fuentes judiciales señalaron que, este mismo jueves, Capdevila será llevado ante la jueza de garantías Victoria Aguilera y lo más seguro es que el fiscal Salvio pida la prisión preventiva. Sus antecedentes no lo favorecen.