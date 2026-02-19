El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración

La Agencia Fiduciaria San Juan , del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó la ampliación de la línea de crédito para cosecha, acarreo y elaboración de este año, destinada a pequeñas y medianas bodegas trasladistas de la provincia que requieran financiamiento para el anticipo a productores y para afrontar sus propios gastos de elaboración durante la presente vendimia.

Por expresa indicación del gobernador Marcelo Orrego , el Gobierno Provincial, con fondos propios de la Agencia Fiduciaria San Juan, pone a disposición $4.000 millones adicionales a los $11.000 millones ya informados a fines de diciembre que marchan a muy buen ritmo de colocación. Esto tiene por objetivo sostener un esquema que pone a disposición condiciones financieras específicas, orientadas a fortalecer el ciclo productivo agroindustrial en general y vitivinícola en particular, brindando herramientas concretas para el sostenimiento de la actividad.

Esta ampliación surge de la reinversión en el sector vitivinícola de fondos que forman parten del fideicomiso de impulso a la producción y que, en gran medida, fueron utilizados y recuperados en el operativo de mosto del 2025.

Montos y destino del crédito

El financiamiento se divide en dos componentes obligatorios según el objeto del gasto:

El primer componente es el monto máximo. Este monto lo determina el Comité Ejecutivo según la capacidad de elaboración y las garantías presentadas. Siendo de hasta $360 Millones por bodega solicitante.

El otro componente, son los destinos financiables.

• Para el anticipo a los productores se estipuló que, para cubrir los gastos de cosecha y acarreo de uvas de terceros, se financiará $60 por cada kilo de uva ingresada a bodega. Acá se estipula un máximo por productor de 500.000 kg.

• En tanto, sobre los gastos de elaboración, para afrontar los costos propios de la bodega en la transformación de esa uva en vino o mosto sulfitado, se financiará $70 por cada kilogramo de uva ingresada a bodega con un límite de $3 Millones de kilos por bodega solicitante. Este monto es aplicable únicamente respecto de la uva para la cual se hubiere otorgado previamente el anticipo a productores en concepto de cosecha y acarreo.

Condiciones financieras y plazos

El crédito tendrá una tasa nominal del 40% de Badlar de los Bancos Privados, vigente a la fecha del acta de aprobación. Lo cual al día de hoy equivale aproximadamente el 13%.

En tanto en los plazos y modalidad de devolución, el esquema de devolución es de corto plazo y se encuentra ajustado al ciclo productivo vitivinícola. El plazo total es de 12 meses, con un período de gracia de hasta 6 meses tanto para capital como para intereses.

El pago de intereses podrá hacerse en hasta 6 cuotas mensuales y consecutivas tras finalizar la gracia. La amortización de capital, también se ha fijado en hasta 6 cuotas mensuales y consecutivas tras finalizar la gracia.

Oficialmente destacaron que, con esta ampliación, el Ministerio de Producción reafirma su compromiso con el sector vitivinícola sanjuanino, acompañando a las bodegas y a sus productores en una etapa clave del calendario productivo.