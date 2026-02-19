jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Apoyo estatal

El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración

La ayuda está destinada a pequeñas y medianas bodegas trasladistas de la provincia que necesiten fondos para la vendimia 2026. A los $11.000 millones ya informados a fines de diciembre se suman $4.000 millones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Agencia Fiduciaria San Juan, del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó la ampliación de la línea de crédito para cosecha, acarreo y elaboración de este año, destinada a pequeñas y medianas bodegas trasladistas de la provincia que requieran financiamiento para el anticipo a productores y para afrontar sus propios gastos de elaboración durante la presente vendimia.

Lee además
Viñateros sanjuaninos alertaron al gobierno que, si no hay apoyo estatal, la cosecha podría verse seriamente afectada.
Con la vendimia encima

Para salvar la cosecha de uva: qué piden los viñateros sanjuaninos al gobierno
el precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de san juan dice que las bodegas pueden pagar mas
Vitivinicultura

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más

Por expresa indicación del gobernador Marcelo Orrego, el Gobierno Provincial, con fondos propios de la Agencia Fiduciaria San Juan, pone a disposición $4.000 millones adicionales a los $11.000 millones ya informados a fines de diciembre que marchan a muy buen ritmo de colocación. Esto tiene por objetivo sostener un esquema que pone a disposición condiciones financieras específicas, orientadas a fortalecer el ciclo productivo agroindustrial en general y vitivinícola en particular, brindando herramientas concretas para el sostenimiento de la actividad.

Esta ampliación surge de la reinversión en el sector vitivinícola de fondos que forman parten del fideicomiso de impulso a la producción y que, en gran medida, fueron utilizados y recuperados en el operativo de mosto del 2025.

Montos y destino del crédito

El financiamiento se divide en dos componentes obligatorios según el objeto del gasto:

El primer componente es el monto máximo. Este monto lo determina el Comité Ejecutivo según la capacidad de elaboración y las garantías presentadas. Siendo de hasta $360 Millones por bodega solicitante.

El otro componente, son los destinos financiables.

• Para el anticipo a los productores se estipuló que, para cubrir los gastos de cosecha y acarreo de uvas de terceros, se financiará $60 por cada kilo de uva ingresada a bodega. Acá se estipula un máximo por productor de 500.000 kg.

• En tanto, sobre los gastos de elaboración, para afrontar los costos propios de la bodega en la transformación de esa uva en vino o mosto sulfitado, se financiará $70 por cada kilogramo de uva ingresada a bodega con un límite de $3 Millones de kilos por bodega solicitante. Este monto es aplicable únicamente respecto de la uva para la cual se hubiere otorgado previamente el anticipo a productores en concepto de cosecha y acarreo.

Condiciones financieras y plazos

El crédito tendrá una tasa nominal del 40% de Badlar de los Bancos Privados, vigente a la fecha del acta de aprobación. Lo cual al día de hoy equivale aproximadamente el 13%.

En tanto en los plazos y modalidad de devolución, el esquema de devolución es de corto plazo y se encuentra ajustado al ciclo productivo vitivinícola. El plazo total es de 12 meses, con un período de gracia de hasta 6 meses tanto para capital como para intereses.

El pago de intereses podrá hacerse en hasta 6 cuotas mensuales y consecutivas tras finalizar la gracia. La amortización de capital, también se ha fijado en hasta 6 cuotas mensuales y consecutivas tras finalizar la gracia.

Oficialmente destacaron que, con esta ampliación, el Ministerio de Producción reafirma su compromiso con el sector vitivinícola sanjuanino, acompañando a las bodegas y a sus productores en una etapa clave del calendario productivo.

Temas
Seguí leyendo

Últimos días para denunciar daños por el granizo y acceder a la asistencia económica

ANSES activó uno de los pagos más esperados: de qué se trata

Empresarios de Chile pusieron la mira en el proyecto Vicuña y quieren convertirse en "socios estratégicos"

El dólar, quietito: mirá a cuánto cerró

El asado del domingo, la principal víctima con el aumento de la carne en San Juan

Una cadena candidata a quedarse con el Hiper Libertad, en problemas

Los bonos y las acciones argentinas negocian en positivo con el empuje de Wall Street

Fate anunció su cierre: la histórica marca argentina de neumáticos despedirá a sus 920 empleados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Proyecto Josemaría, que junto con Filo del Sol conforman Vicuña en San Juan.
Interés internacional

Empresarios de Chile pusieron la mira en el proyecto Vicuña y quieren convertirse en "socios estratégicos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes
Confirmación

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Te Puede Interesar

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Por Redacción Tiempo de San Juan
El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos
Galería

El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos

El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración
Apoyo estatal

El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle
Increíble

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos
Misterio

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos