miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

Los bonos y las acciones argentinas negocian en positivo con el empuje de Wall Street

Los índices de Nueva York ganan hasta 1,1% y los ADR argentinos se recuperan de las caídas del martes. Los bonos en dólares suben 0,5% en promedio, con un riesgo país que cede a 506 puntos básicos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bonos y acciones argentinas muestran una leve mejoría en los mercados.

Los bonos y acciones argentinas muestran una leve mejoría en los mercados.

Los mercados de Argentina retomaron este miércoles la actividad luego de los feriados de Carnaval, en momentos en que tensiones políticas por el tratamiento en el Congreso de una reforma laboral centran la atención de los inversores.

Lee además
El asadito, casi un lujo por el precio de la carne.
Sondeo de TIEMPO

El asado del domingo, la principal víctima con el aumento de la carne en San Juan
una cadena candidata a quedarse con el hiper libertad, en problemas
Difícil situación

Una cadena candidata a quedarse con el Hiper Libertad, en problemas

Los índices de las bolsas de Nueva York se recuperan a las 12:40 horas hasta 1,1%, liderados por el panel tecnológico Nasdaq. Los ADR y acciones de compañías argentinas mejoran hasta 3,6% con Central Puerto al frente.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- suben 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan descuenta cuatro unidades para la Argentina, en los 506 puntos básicos.

Vale señalar que la Bolsa porteña no operó el martes, pero sí lo hizo Wall Street. Dadas las bajas generalizadas para las acciones argentinas en el exterior en la rueda previa, este miércoles el S&P Merval asimila ese movimiento y cae un un 0,5% en pesos, a 2.801.000 puntos.

Se espera que durante el día tenga lugar una reunión de comisión legislativa, donde el proyecto oficial de Modernización Laboral procura obtener dictamen antes de poder ser debatido en el recinto de Diputados, tras la reciente aprobación del Senado. Si obtiene dictamen, podría discutirse el jueves.

Los principales gremios del país anunciaron un paro general para el día que Diputados trate el pliego impulsado por el Gobierno del libertario Javier Milei.

“Uno de los artículos que generó debate esta semana fue el Artículo 44, introducido por el Senado, que reducía la compensación salarial percibida por los trabajadores durante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. Aliados del Gobierno presionaron para eliminar este artículo por completo, cambio que el Gobierno habría aceptado para asegurar el quórum. Como resultado, si el proyecto se aprueba con modificaciones, deberá volver al Senado para la ratificación de los cambios”, puntualizó Max Capital.

“Tras las crecientes apuestas hacia emergentes por parte de importantes fondos internacionales, a partir de una visión de debilitamiento global del dólar y un repunte en los commodities, aquellos vehículos de mayor beta en dicho asset class -como los principales ADRs y en menor medida los bonos en dólares- resultan rehenes de los vaivenes externos”, dijo el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

El Tesoro realizará este miércoles un canje de deuda con vencimiento a fines de febrero por unos 2.395 millones de dólares por otro bono dollar linked con vencimiento en abril.

“En un escenario de mayor volatilidad externa y sensibilidad local, los activos argentinos reflejan un mercado que sigue operando con cautela. El riesgo país de Argentina alrededor de los 500 puntos es coherente con un escenario de mejora, pero todavía no llega a grado de inversión y con restricciones externas abiertas”, comentó Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

Londoño acotó que “sí hay margen para que baje, pero lo principal es que las reservas aumenten; sin eso, es más probable que siga lateral alrededor del umbral de 500 puntos, con episodios de volatilidad”.

“La narrativa alrededor de la Inteligencia Artificial (IA) pasó de optimismo concentrado en ganadores (2022-2024) a una búsqueda de equilibrio (2025), y ahora a miedo por disrupción, con inversores cuestionando si la IA erosionará márgenes o negocios enteros en múltiples industrias. Probablemente en el camino sean castigadas ‘injustamente’ las acciones de algunas empresas, pero hoy domina la ansiedad general”, señaló Delphos Investment.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Fate anunció su cierre: la histórica marca argentina de neumáticos despedirá a sus 920 empleados

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias

Las acciones argentinas volvieron a caer en Wall Street

La disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuánto pagan las billeteras digitales

Turismo récord: viajaron 3 millones de personas en el primer fin de semana largo del año

Vicuña oficializó su plan por etapas y proyecta inversión millonaria en San Juan

San Valentín: hubo ventas moderadas en el comercio de San Juan y el ticket promedio alcanzó los $40.000

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fate anuncio su cierre: la historica marca argentina de neumaticos despedira a sus 920 empleados
Definitivo

Fate anunció su cierre: la histórica marca argentina de neumáticos despedirá a sus 920 empleados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Te Puede Interesar

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿En un country de Santa Lucía? Descubren una cueva de vehículos robados
Dos secuestros

¿En un country de Santa Lucía? Descubren una "cueva" de vehículos robados

El asadito, casi un lujo por el precio de la carne.
Sondeo de TIEMPO

El asado del domingo, la principal víctima con el aumento de la carne en San Juan

Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?
Infraestructura

Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?

El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño
Imputado

El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño