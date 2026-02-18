Otro tropezón de la Reserva de San Martín: fue goleado en casa y suma la tercera derrota al hilo

Baldazo de agua fría para San Martín . El equipo sanjuanino fue derrotado 4-1 frente a Independiente, por la tercera fecha del Torneo Proyección y sigue sin poder levantar cabeza en este campeonato. Se ubica último en la Zona B y en el próximo capítulo choca ante Boca.

Golpe bajo La Reserva de San Martín sufrió una goleada en Santa Fe y sigue sin levantar cabeza en el torneo

El equipo sanjuanino no logra hacer pie en el certamen y quedó hundido en el fondo de la Zona B. La ilusión de levantar cabeza en casa se desvaneció rápido ante un rival que mostró contundencia y no perdonó cada desatención defensiva.

image

Fue un verdadero baldazo de agua fría para el conjunto verdinegro, que necesitaba sumar para empezar a enderezar el rumbo. Sin embargo, volvió a evidenciar falencias y terminó pagando caro cada error. El 4-1 final reflejó la diferencia que hubo en el trámite y dejó al equipo golpeado desde lo anímico.

Con este resultado, la Reserva de San Martín sigue sin puntos altos en el torneo y empieza a mirar la tabla con preocupación. El margen de error se achica y el próximo compromiso no será sencillo: en la siguiente fecha visitará a Boca, actual puntero de la Zona B, en lo que asoma como una prueba de carácter para intentar torcer una racha que, hasta ahora, viene cuesta arriba.

Así está la zona B del Torneo Proyección: