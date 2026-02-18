miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Proyección

Otro tropezón de la Reserva de San Martín: fue goleado en casa y suma la tercera derrota al hilo

Otro tropezón de la Reserva de San Martín: fue goleado en casa y suma la tercera derrota al hilo

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Baldazo de agua fría para San Martín. El equipo sanjuanino fue derrotado 4-1 frente a Independiente, por la tercera fecha del Torneo Proyección y sigue sin poder levantar cabeza en este campeonato. Se ubica último en la Zona B y en el próximo capítulo choca ante Boca.

Lee además
la reserva de san martin sufrio una goleada en santa fe y sigue sin levantar cabeza en el torneo
Golpe bajo

La Reserva de San Martín sufrió una goleada en Santa Fe y sigue sin levantar cabeza en el torneo
si estuviste alentando a los pibes de san martin, buscate
Galería de fotos

Si estuviste alentando a los pibes de San Martín, buscate

El equipo sanjuanino no logra hacer pie en el certamen y quedó hundido en el fondo de la Zona B. La ilusión de levantar cabeza en casa se desvaneció rápido ante un rival que mostró contundencia y no perdonó cada desatención defensiva.

image

Fue un verdadero baldazo de agua fría para el conjunto verdinegro, que necesitaba sumar para empezar a enderezar el rumbo. Sin embargo, volvió a evidenciar falencias y terminó pagando caro cada error. El 4-1 final reflejó la diferencia que hubo en el trámite y dejó al equipo golpeado desde lo anímico.

Con este resultado, la Reserva de San Martín sigue sin puntos altos en el torneo y empieza a mirar la tabla con preocupación. El margen de error se achica y el próximo compromiso no será sencillo: en la siguiente fecha visitará a Boca, actual puntero de la Zona B, en lo que asoma como una prueba de carácter para intentar torcer una racha que, hasta ahora, viene cuesta arriba.

Así está la zona B del Torneo Proyección:

Sin título
Temas
Seguí leyendo

Los centrales y el goleador, los puntos más altos de este nuevo San Martín: el uno por uno

Video: Nazareno Funez volvió encendido y tuvo su debut con gol

San Martín ya tiene sede para su debut en la Copa Argentina

Coscu usó en un vivo la camiseta de San Martín que le regaló un streamer sanjuanino

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"

Cómo tienen que hacer los hinchas de San Martín para seguir los partidos por internet

San Martín, con el chip en el debut: la elección del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligación de ser protagonistas

Fue goleador de San Martín, jugador de Maradona y lo presentaron como He-Man en su nuevo club

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un historico jugador y entrenador
Deceso

Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes
Confirmación

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes

Evelyn Esquivel, la joven emprendedora sanjuanina que murió trágicamente esta semana.
En la Justicia

La familia de Evelyn Esquivel será querellante para aclarar las contradicciones sobre quién conducía el auto

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Te Puede Interesar

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Las pasadas elecciones provinciales fueron en mayo. 
Análisis

En San Juan ya está la decisión de adelantar las elecciones y hay un mes que pica en punta

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Valle Fértil colmado y alto movimiento en la provincia en el fin de semana XXL
Carnaval

Valle Fértil colmado y alto movimiento en la provincia en el fin de semana XXL