Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador

Profundo pesar en el fútbol sanjuanino por el fallecimiento de Carlos Sánchez, histórico jugador y director técnico vinculado a distintas instituciones de la provincia.

Histórico vínculo Fate y su inolvidable estrategia como sponsor de Boca Juniors y River Plate que marcó una era en el fútbol argentino

Mundo xeneize La crisis de lesionados en Boca no se detiene: operarán a un delantero y estará 2 meses afuera

Sánchez dejó de existir en la jornada de ayer y su partida generó conmoción especialmente en el ámbito de Unión San Isidro, donde se desempeñó como futbolista y también como entrenador. Además, dirigió a Punta del Médano y a Sarmiento, consagrándose campeón con ambas instituciones y dejando una huella imborrable.

Carlos Sánchez era además padre de Javier y Gustavo Sánchez, jugadores del “granate”, y de Julieta Sánchez, preparadora física de la institución, lo que refuerza el fuerte lazo familiar con el club.

Desde el entorno deportivo lamentaron profundamente la pérdida y expresaron su acompañamiento a la familia, amigos y a toda la institución en este difícil momento. Su trayectoria y compromiso con el fútbol local lo convirtieron en una figura muy querida y respetada.