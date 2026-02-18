miércoles 18 de febrero 2026

Deceso

Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador

Ex futbolista y director técnico, marcó una época en Unión San Isidro y celebró campeonatos con otros clubes de la provincia. Su fallecimiento enluta al ambiente deportivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dejó de existir en el día de ayer Carlos Sánchez, ex jugador y DT de Unión San Isidro, también

Profundo pesar en el fútbol sanjuanino por el fallecimiento de Carlos Sánchez, histórico jugador y director técnico vinculado a distintas instituciones de la provincia.

Sánchez dejó de existir en la jornada de ayer y su partida generó conmoción especialmente en el ámbito de Unión San Isidro, donde se desempeñó como futbolista y también como entrenador. Además, dirigió a Punta del Médano y a Sarmiento, consagrándose campeón con ambas instituciones y dejando una huella imborrable.

Carlos Sánchez era además padre de Javier y Gustavo Sánchez, jugadores del “granate”, y de Julieta Sánchez, preparadora física de la institución, lo que refuerza el fuerte lazo familiar con el club.

Desde el entorno deportivo lamentaron profundamente la pérdida y expresaron su acompañamiento a la familia, amigos y a toda la institución en este difícil momento. Su trayectoria y compromiso con el fútbol local lo convirtieron en una figura muy querida y respetada.

