Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador

Profundo pesar en el fútbol sanjuanino por el fallecimiento de Carlos Sánchez, histórico jugador y director técnico vinculado a distintas instituciones de la provincia.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Ex futbolista y director técnico, marcó una época en Unión San Isidro y celebró campeonatos con otros clubes de la provincia. Su fallecimiento enluta al ambiente deportivo.
Profundo pesar en el fútbol sanjuanino por el fallecimiento de Carlos Sánchez, histórico jugador y director técnico vinculado a distintas instituciones de la provincia.
Sánchez dejó de existir en la jornada de ayer y su partida generó conmoción especialmente en el ámbito de Unión San Isidro, donde se desempeñó como futbolista y también como entrenador. Además, dirigió a Punta del Médano y a Sarmiento, consagrándose campeón con ambas instituciones y dejando una huella imborrable.
Carlos Sánchez era además padre de Javier y Gustavo Sánchez, jugadores del “granate”, y de Julieta Sánchez, preparadora física de la institución, lo que refuerza el fuerte lazo familiar con el club.
Desde el entorno deportivo lamentaron profundamente la pérdida y expresaron su acompañamiento a la familia, amigos y a toda la institución en este difícil momento. Su trayectoria y compromiso con el fútbol local lo convirtieron en una figura muy querida y respetada.