Un ex jugador de River salió a cruzar a Vinicius: "Seamos justos y dejemos el show"

El partido ya venía cargado de tensión. Declaraciones cruzadas, clima caliente y un foco mediático puesto sobre el delantero brasileño, que otra vez quedó en el centro de la escena. Pero la situación escaló cuando trascendió una acusación de racismo : supuestamente Vinicius, el argentino Gianluca Prestianni lo habría llamado "mono" en medio del encuentro. Un ex River se hizo presente en redes y cruzó al jugador de la Verdeamarela. ¿Qué dijo?

Fútbol europeo Escándalo en la Champions: Vinicius acusó al argentino Prestianni de racismo y se negó a seguir jugando

El contexto trajo mucha repercusión y quién explotó fue Gastón "Gata" Fernández . Fiel a su estilo frontal, Fernández publicó un mensaje en sus redes en el que cuestionó con dureza la actitud del futbolista del Madrid. Sin medias tintas, el ex delantero apuntó contra la conducta del brasileño y dejó entrever que ciertas actitudes dentro de la cancha no pueden justificarse bajo ningún punto de vista.

"Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinicius y un partido aparte con el público de Benfica. Una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto a un jugador visitante contra su público... estuve en la cancha y fue lo que vi", comenzó relantando el ex delantero de River y Estudiantes.

Además, agregó que todos los futbolistas de todo el mundo se tapa la boca para que no puedan leer sus labios: "de ahí a un hecho de racismo me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventajas. Creo y confío en Gianluca. Seamos justos y dejemos el show a un lado".

El posteo de Gastón Fernández en redes:

image

La intervención de Fernández no es menor. Con pasado en el fútbol argentino y europeo, y dueño de una personalidad que nunca pasó desapercibida, la Gata volvió a meterse en el barro, esta vez desde afuera de la cancha. No fue una opinión tibia ni políticamente correcta: fue directa, como cuando encaraba de frente al arco.

Mientras tanto, el escándalo sigue su curso. Habrá que ver si aparecen pruebas, si hay sanciones o si todo queda en una acusación más dentro del ruido que suele rodear a las grandes noches europeas. Lo cierto es que el cruce entre Benfica y Real Madrid quedó en segundo plano. La pelota pasó a ser lo de menos.

Y en medio del vendaval, la voz de la Gata Fernández retumbó fuerte. Porque cuando habla, no susurra. Y esta vez eligió marcar postura en un tema que excede largamente lo futbolístico.