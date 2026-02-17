miércoles 18 de febrero 2026

Grave

El argentino Prestianni se expone a 10 partidos de suspensión por decirle "mono" a Vinícius

La UEFA investigará el caso y, si se confirman que hubo insultos racistas para el futbolista de Real Madrid, el argentino estará fuera de competencia por un largo tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de la ida de los playoffs de la Champions League, el duelo entre Benfica y Real Madrid terminó en escándalo y polémica tras la acusación de Vinícius a Gianluca Prestianni por insultos racistas. En caso de que UEFA investigue y confirme los improperios, el protocolo indica que el argentino podría estar expuesto a una sanción de nada menos que de 10 partidos.

Según el artículo 14 del reglamento: "Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada".

Lo cierto es que será complicado para el organismo continental averiguar qué fue exactamente lo que dijo Prestianni, ya que se tapó la boca con su camiseta. Se le abrirá un expediente y todos los futbolistas darán testimonio sobre lo ocurrido. Además, el VAR no pudo corroborar la agresión del jugador surgido en Vélez, por lo que el juez del encuentro, François Letexier, simplemente lo advirtió.

image

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia", expresó Vini en un comunicado respecto a la presunta agresión racial de Prestianni. Por otro lado, se pudo ver a Kylian Mbappé que defendió a su compañero de ataque en el Madrid, cuando se dirigió al surgido de Vélez y le dijo: "Eres un puto racista".

Posteriormente, fue durísimo en zona mixta: "El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí (NdeR: tapándose la boca) y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también".

Al respecto, también habló José Mourinho, DT de Las Águilas: "No quiero decir al 100% que creo solo a Prestianni, pero no puedo decir que lo que dice Vinicius es verdad. Después de que Vinicius marque tiene que salir de los hombros de sus compañeros, no meterse con 60.000 personas. Me expulsan porque digo algo muy obvio. El árbitro tiene un papel que dice que Tchouaméni, Huijsen y Carreras no pueden ver la amarilla. El árbitro sabía a quién podía sacar amarilla y a quién no. Sabemos cómo funciona esto".

