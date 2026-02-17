martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Contratiempo xeneize

La peor noticia para Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho, ¿cuántos partidos se pierde?

El campeón del mundo pidió el cambio sobre el final del encuentro ante Platense y encendió las alarmas. Tras realizarse estudios médicos, se confirmó el alcance de su lesión

Por Agencia NA
image

Leandro Paredes pidió el cambio sobre el final del encuentro ante Platense y encendió las alarmas en Boca. Tras realizarse estudios médicos, se confirmó que el capitán tiene un esguince de tobillo derecho y se perderá el clásico ante Racing del próximo viernes, y el cruce ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina en Salta.

Lee además
los escandalosos penales con los que ascendio el equipo mendocino que elimino a union de villa krause
Regional Amateur

Los escandalosos penales con los que ascendió el equipo mendocino que elimino a Unión de Villa Krause
franco colapinto, victima de una furiosa critica tras el incidente que sufrio en los test de la formula 1
Fórmula 1

Franco Colapinto, víctima de una furiosa crítica tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

El campeón del mundo reconoció tras el encuentro que convive con una dolencia desde hace varios partidos y remarcó su compromiso con sus compañeros: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el inicio del Torneo Apertura, Paredes disputó todos los compromisos condicionado por el dolor y esa situación terminó impactando en su rendimiento. Ante Platense, en una actuación deslucida, no logró sostener el ritmo y debió dejar el campo antes del final para que le coloquen hielo en la zona.

Úbeda tendría elegido al reemplazo del capitán del equipo: Milton Delgado, el mismo fue quien lo reemplazo en el empate ante el ´Calamar´. El jugador surgido de Boca Predio sería el designado para acompañar a Santiago Ascacíbar y a Williams Alarcón. Un poco más atrás, asoma la posibilidad de que ese lugar sea ocupado por Tomás Belmonte, del gusto del entrenador.

FUENTE: AgenciaNA

Temas
Seguí leyendo

River Plate debuta en la Copa Argentina: a qué hora y dónde se puede ver

Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras

Borgogno fue figura ante un Boca que no pudo salir del empate y se fue silbado

Los centrales y el goleador, los puntos más altos de este nuevo San Martín: el uno por uno

Dolor en la comunidad del rugby por la muerte de Alberto "Besu" Mugnos

Fúnez tras el empate: "Nos podríamos haber llevado un poco más"

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
river plate debuta en la copa argentina: a que hora y donde se puede ver
La pelota echar a rodar

River Plate debuta en la Copa Argentina: a qué hora y dónde se puede ver

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos
Videos

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina
Tío abusador

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
Atención

Minería en San Juan: el gobierno habilitó un registro clave para el transporte de minerales para productores, comerciantes e industriales

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz
Por las quejas de los vecinos

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz