La peor noticia para Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho, ¿cuántos partidos se pierde?

Leandro Paredes pidió el cambio sobre el final del encuentro ante Platense y encendió las alarmas en Boca. Tras realizarse estudios médicos, se confirmó que el capitán tiene un esguince de tobillo derecho y se perderá el clásico ante Racing del próximo viernes, y el cruce ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina en Salta.

El campeón del mundo reconoció tras el encuentro que convive con una dolencia desde hace varios partidos y remarcó su compromiso con sus compañeros: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el inicio del Torneo Apertura, Paredes disputó todos los compromisos condicionado por el dolor y esa situación terminó impactando en su rendimiento. Ante Platense, en una actuación deslucida, no logró sostener el ritmo y debió dejar el campo antes del final para que le coloquen hielo en la zona.

Úbeda tendría elegido al reemplazo del capitán del equipo: Milton Delgado, el mismo fue quien lo reemplazo en el empate ante el ´Calamar´. El jugador surgido de Boca Predio sería el designado para acompañar a Santiago Ascacíbar y a Williams Alarcón. Un poco más atrás, asoma la posibilidad de que ese lugar sea ocupado por Tomás Belmonte, del gusto del entrenador.

FUENTE: AgenciaNA