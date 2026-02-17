Los escandalosos penales con los que ascendió el equipo mendocino que elimino a Unión de Villa Krause

Un polémico penal cobrado a los 96 minutos le permitió a FADEP de Mendoza ser uno de los cuatro equipos que ascendió al Torneo Federal A desde el Torneo Regional Amateur. El conjunto creado y presidido por el ex San Lorenzo Sebastián Torrico fue señalado durante todo el torneo como el preferido de la AFA para el ascenso.
De hecho, en las semifinales de la zona Cuyo con Unión de Villa Krause y en la final con Estudiantes de San Luis, el club fue beneficiado por los arbitrajes en algunos fallos, como en el partido con los sanjuaninos, cercanos al escándalo.
Embed - Interior Futbolero | Penal para FADEP Roja por segunda amarilla para Figueroa. ¿Era penal y roja? | Instagram
View this post on Instagram
El partido que determinó el ascenso de FADEP se jugó el pasado domingo en la cancha de Jorge Newbery en Villa Mercedes y enfrentó a los mendocinos con La Amistad, de Cipolletti en un vibrante encuentro que terminó 3 a 2 a favor del equipo rojinegro, con un muy dudoso penal en el último minuto de partido.
Además, a los 11 minutos del segundo tiempo, el árbitro Diego Novelli cobró el primer penal para el conjunto cuyano y expulsó a un defensor de La Amistad. Con ese tanto, FADEP se puso 2 a 1 arriba, aunque a los pocos minutos se produjo el empate patagónico.
Embed - Interior Futbolero | POLÉMICA EN EL FINAL Novelli cobró este penal a los 93... y FADEP ascendió al Federal A. | Instagram
View this post on Instagram
Atlético Escobar, Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central fueron los otros tres equipos que se clasificaron para jugar en la próximo edición del Federal A.
FUENTE: El Diario de la República