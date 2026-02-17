martes 17 de febrero 2026

Regional Amateur

Los escandalosos penales con los que ascendió el equipo mendocino que elimino a Unión de Villa Krause

FADEP, que dejó a fuera al conjunto Azul en la semifinal de la Zona Cuyo, tuvo dos penales a favor en el choque definitivo contra La Amistad de Cipolletti

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un polémico penal cobrado a los 96 minutos le permitió a FADEP de Mendoza ser uno de los cuatro equipos que ascendió al Torneo Federal A desde el Torneo Regional Amateur. El conjunto creado y presidido por el ex San Lorenzo Sebastián Torrico fue señalado durante todo el torneo como el preferido de la AFA para el ascenso.

De hecho, en las semifinales de la zona Cuyo con Unión de Villa Krause y en la final con Estudiantes de San Luis, el club fue beneficiado por los arbitrajes en algunos fallos, como en el partido con los sanjuaninos, cercanos al escándalo.

El partido que determinó el ascenso de FADEP se jugó el pasado domingo en la cancha de Jorge Newbery en Villa Mercedes y enfrentó a los mendocinos con La Amistad, de Cipolletti en un vibrante encuentro que terminó 3 a 2 a favor del equipo rojinegro, con un muy dudoso penal en el último minuto de partido.

Además, a los 11 minutos del segundo tiempo, el árbitro Diego Novelli cobró el primer penal para el conjunto cuyano y expulsó a un defensor de La Amistad. Con ese tanto, FADEP se puso 2 a 1 arriba, aunque a los pocos minutos se produjo el empate patagónico.

Atlético Escobar, Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central fueron los otros tres equipos que se clasificaron para jugar en la próximo edición del Federal A.

FUENTE: El Diario de la República

