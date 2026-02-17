Los escandalosos penales con los que ascendió el equipo mendocino que elimino a Unión de Villa Krause

Un polémico penal cobrado a los 96 minutos le permitió a FADEP de Mendoza ser uno de los cuatro equipos que ascendió al Torneo Federal A desde el Torneo Regional Amateur. El conjunto creado y presidido por el ex San Lorenzo Sebastián Torrico fue señalado durante todo el torneo como el preferido de la AFA para el ascenso.

Fórmula 1 Franco Colapinto, víctima de una furiosa crítica tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

Contratiempo xeneize La peor noticia para Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho, ¿cuántos partidos se pierde?

De hecho, en las semifinales de la zona Cuyo con Unión de Villa Krause y en la final con Estudiantes de San Luis, el club fue beneficiado por los arbitrajes en algunos fallos, como en el partido con los sanjuaninos, cercanos al escándalo.

Embed - Interior Futbolero | Penal para FADEP Roja por segunda amarilla para Figueroa. ¿Era penal y roja? | Instagram View this post on Instagram

El partido que determinó el ascenso de FADEP se jugó el pasado domingo en la cancha de Jorge Newbery en Villa Mercedes y enfrentó a los mendocinos con La Amistad, de Cipolletti en un vibrante encuentro que terminó 3 a 2 a favor del equipo rojinegro, con un muy dudoso penal en el último minuto de partido.

Además, a los 11 minutos del segundo tiempo, el árbitro Diego Novelli cobró el primer penal para el conjunto cuyano y expulsó a un defensor de La Amistad. Con ese tanto, FADEP se puso 2 a 1 arriba, aunque a los pocos minutos se produjo el empate patagónico.

Embed - Interior Futbolero | POLÉMICA EN EL FINAL Novelli cobró este penal a los 93... y FADEP ascendió al Federal A. | Instagram View this post on Instagram

Atlético Escobar, Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central fueron los otros tres equipos que se clasificaron para jugar en la próximo edición del Federal A.

FUENTE: El Diario de la República