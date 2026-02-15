San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Arranque exigente para San Martín en la Primera Nacional. En la fecha 1, el Verdinegro empató 1-1 ante Chacarita, sumó fuera de casa y dejó sensaciones alentadoras en el inicio del camino con un objetivo claro: volver a la máxima categoría del fútbol argentino. Punto aparte para Nazareno Fúnez, que volvió a reencontrarse con el gol con la camiseta sanjuanina y suma 11 goles en su cuenta personal.

El equipo que dirige Ariel Martos pegó de entrada. Apenas acomodados en el campo, apareció el goleador Nazareno Funez para marcar la diferencia y confirmar que su olfato sigue intacto. El delantero volvió a convertir con esta camiseta tras aquella final inolvidable en el Gigante de Alberdi, cuando su gol selló el ascenso a Primera en 2024. Ahora, en un nuevo desafío, volvió a hacerse presente en la red y a ilusionar.

San Martín mostró momentos interesantes de conexión, pasajes donde la pelota circuló con criterio y algunos nombres comenzaron a hacerse notar en este proceso de recambio. Porque este es un equipo nuevo, con varias caras distintas respecto a la temporada pasada y que esta tarde respondió en una cancha difícil como la de Chacarita.

Antes de que se consumiera la primera mitad, el local reaccionó y llegó al empate a través de Leyendeker, que aprovechó su oportunidad para poner el 1-1 definitivo. A partir de ahí, el partido se hizo friccionado, de mucha disputa en la mitad de la cancha, típico de esta categoría que no regala nada.

Más allá del resultado, el punto suma. Se arrancó con carácter, con cuota goleadora arriba y con señales de que el equipo empieza a tomar forma. Ahora, el Verdinegro dará vuelta la página y se enfocará en Güemes de Santiago del Estero, su próximo compromiso en el Hilario Sánchez.

El gol de Nazareno Fúnez para poner la ventaja 1-0 del Verdinegro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DarioSi49266031/status/2023129939470373226&partner=&hide_thread=false Chacarita Juniors 0 - San Martín de San Juan 1 Gol de Nazareno Fúnez 11´PTPrimera B Nacional 2026 | Fecha 1 pic.twitter.com/BBomVB5sxQ — Rising Talents Arg (@DarioSi49266031) February 15, 2026

El empate 1-1 de Chacarita: Milton Leyendeker estuvo para empujarla