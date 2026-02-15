UPCN venció a Defensores, cerró la fase regular en segundo lugar y ya apunta a los playoffs

UPCN San Juan Vóley se quedó con el triunfo este domingo frente a Defensores de Banfield por 3-0, en el último partido de la fase regular de la Liga Argentina, asegurando el segundo puesto en la tabla de posiciones. El encuentro se disputó en el Parque Olímpico – La Casa del Vóley, en Buenos Aires, y los parciales fueron 25-20, 25-21 y 25-19.

El equipo sanjuanino mostró solidez y concentración en los momentos clave de cada set, con Leon Meier, nuevamente figura del encuentro, como máximo anotador con 16 puntos. La actuación reflejó la consistencia del conjunto dirigido por Fabián Armoa, que cerró la fase regular con 13 victorias en 18 partidos, incluyendo una racha de seis triunfos consecutivos. Solo Ciudad Vóley lo superó en la tabla.

Con los ocho equipos ya clasificados para los playoffs, aún resta completar el resto de la fecha para definir el ordenamiento final de los cruces. De todas formas, en cuartos de final UPCN se medirá ante San Lorenzo, séptimo en la clasificación.

El plantel regresará a San Juan para retomar los entrenamientos y preparar la siguiente fase, que se disputará del 6 al 9 de marzo en el estadio de Monteros, en Tucumán.