Puja caliente en UPCN San Juan: guerra por los avales, denuncias cruzadas y mensajitos con perdones

UPCN San Juan está en plena ebullición con el enfrentamiento entre el oficialismo del histórico líder José "Pepe" Villa y la lista opositora encabezada por Alejandro Savoca que busca destronarlo. A pocas horas después de cerrar el plazo para la presentación de avales, se da una guerra por su validez, además de denuncias cruzadas en la Justicia.

La interpretación de los avales presentados por ambas listas se convirtió en el primer gran foco de conflicto. Mientras que Villa sostiene que si hay doble aval se eliminan, el abogado de Savoca, Marcelo Arancibia dijo que no es así, que es un invento legal de "Pepe".

Arancibia informó este miércoles, en diálogo con Radio Sarmiento, que la lista presentó 1.293 avales, superando ampliamente el mínimo requerido del 3% del padrón, y rechazó la posibilidad de que se invaliden por repetición. Arancibia afirmó que el argumento de Villa no es real y que cada aval tiene un valor propio, dijo que no se anulan ni se dividen, sino que valen para ambas listas en caso de duplicidad. Por su parte, Villa, en declaraciones a Telesol, reafirmó su postura de control estricto sobre estas firmas, advirtiendo que cuentan con todo sistematizado para identificar a quienes hayan avalado a las dos listas y proceder a su eliminación.

Denuncias cruzadas

La disputa trascendió el ámbito gremial para instalarse en la justicia penal. Villa presentó una denuncia contra Savoca por presuntas maniobras fraudulentas durante su etapa como secretario de obras sociales. Según el actual líder de UPCN, la acusación se basa en que Savoca le daba servicio a gente que no era afiliada en connivencia con la clínica en la que trabajaba, haciendo que el gremio pagara esos resúmenes por tesorería. Villa aseguró tener pruebas de estas irregularidades e incluso mencionó la existencia de mensajes de texto donde el candidato opositor habría pedido disculpas por sus acciones antes de oficializar su candidatura.

La respuesta de la lista de Savoca no se hizo esperar, porque Arancibia calificó la denuncia como "una estrategia electoralista para desprestigiar al adversario". El abogado describió la acusación como "una denuncia entre grotesca y graciosa", argumentando que surge de una supuesta auditoría aleatoria sobre apenas dos facturas de un programa del año 2023. El abogado destacó que resulta llamativo que estas presuntas irregularidades aparezcan justo ahora, cuando el oficialismo anteriormente afirmaba que todos los balances y ejercicios patrimoniales "estaban aprobados y eran transparentes". Ante esta situación, Savoca se presentó espontáneamente ante la UFI de Delitos de Estafa para ponerse a disposición del fiscal. Mientras tanto, la defensa evalúa iniciar una querella criminal por calumnias e injurias contra Villa.

Más de 40 años en el trono

El trasfondo de esta pelea es la lucha por el control de uno de los gremios más importantes de la provincia, conducido por José Villa desde hace más de 40 años. Para la oposición, la presentación de una lista competitiva representa un hito que rompe con una estructura personalista y vertical. Marcelo Arancibia fue crítico respecto a la permanencia del actual secretario general, señalando que Villa está en el sindicato "antes de que Gildo Insfrán accediera a su primera gobernación en Formosa y definiendo su caso como un ejemplo paradigmático de permanencia en el poder". Según el letrado, la aparición de una lista opositora con amplio respaldo de avales refleja que "se han roto muchos miedos" y que "existe un fuerte clamor de los afiliados por una renovación".

Por el contrario, Villa minimizó la figura de su oponente y defiende su gestión resaltando el crecimiento patrimonial del gremio, que incluye automóviles, combis y diversas sedes compradas con fondos propios. A pesar de buscar la continuidad de su conducción, el histórico dirigente reconoció que este podría ser su último periodo debido al cansancio y su edad. Villa manifestó su deseo de dejar a cargo a gente que sepa conservar lo logrado en estos 40 años de sacrificio, mientras la oposición se prepara para intentar ganar en las urnas el próximo 9 de abril, atenta a cualquier movimiento de la Junta Electoral que pueda comprometer la oficialización de su lista.