Villa vs Savoca: las dos listas que jugarán en las elecciones de UPCN

Este lunes 10 de febrero, a las 24 horas, venció el plazo para la presentación de listas de cara a las elecciones de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que se realizarán el próximo 9 de abril. Finalmente, quedaron oficializadas dos propuestas que se disputarán la conducción del sindicato: la encabezada por el actual secretario general José “Pepe” Villa, quien lleva más de 40 años en su puesto, y la lista opositora liderada por Alejandro Savoca.

Puja Guerra empresarial en la UNSJ por la "obra maldita" de la Escuela de Música

Durante la tarde fue el propio Villa quien presentó en primer término su lista, en la que buscará renovar su mandato acompañado por Gabriel Pacheco como secretario adjunto. Según informó el dirigente, la nómina fue respaldada con más de 5.000 avales, cuando el estatuto exige un mínimo de 750. Horas más tarde, fue el turno del sector opositor, que presentó la lista encabezada por Savoca, junto a Carlos Quinteros, con el acompañamiento de poco más de 1.000 avales.

Cabe recordar que Villa y Savoca supieron compartir espacio político y sindical, ya que el actual candidato opositor es trabajador de la Obra Social Provincia (OSP) y se desempeñó como secretario de Seguridad Social durante la gestión de Villa. En la previa del proceso electoral, el actual secretario general denunció a Savoca por presuntos cobros indebidos vinculados al coseguro, hechos que, según se indicó, datarían de 2023.

De acuerdo a fuentes gremiales, esta denuncia no impide la postulación del dirigente opositor. Si no se presentan impugnaciones, ambas listas quedarán habilitadas y se enfrentarán en las urnas el 9 de abril.