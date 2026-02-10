Mirá qué diputado conducirá la comisión de Trabajo, en tiempos de reforma laboral

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón fue ungido hoy presidente de la estratégica Comisión de Legislación del Trabajo, que será cabecera del debate de la reforma laboral una vez que la iniciativa llegue a la Cámara baja proveniente del Senado.

Tratamiento legislativo El Gobierno nacional extenderá las sesiones extraordinarias, en busca de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo

Alivio para las provincias Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral

A instancias de una propuesta realizada por su compañero de bancada César Treffinger, el correntino es el elegido para tomar un hierro caliente en el marco de un debate que promete todo tipo de polémicas y tensión.

Sobre Almirón, su colega destacó que tiene “más de 24 años de ejercicio profesional” como abogado y “cuenta con una sólida trayectoria institucional y legislativa, con foco en la seguridad jurídica, la modernización del Estado y el fortalecimiento del rol del Congreso”.

A su vez, Treffinger remarcó que su colega “es referente político y presidente de La Libertad Avanza en Corrientes”.

“Su formación jurídica y su trayectoria lo convierten en la persona idónea para conducir este cuerpo. Estamos convencidos de que garantizará el debate democrático necesario para impulsar la seguridad jurídica y las modernizaciones que el mundo del trabajo nos está solicitando”, indicó el chubutense sobre Almirón.

Tras la presentación de Treffinger, el correntino pasó al frente para asumir formalmente la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo y recalcó que tomará “la responsabilidad con honor, humildad y sobre todo un fuerte sentido de compromiso”.

Unión por la Patria mantuvo en reserva los nombres para ocupar la vicepresidencia primera y la secretaría tercera, y tampoco votó a favor de las nominaciones de Almirón ni de ninguno de los cargos de autoridades para la comisión.

La diputada kirchnerista Paula Penacca explicó que la decisión no obedecía a “un problema personal”, y deslizó que el malestar se fundamenta en la supuesta falta de debate y de consensos para determinar a qué sectores le corresponde conducir cada una de las comisiones.

La Libertad Avanza mantuvo en reserva la vicepresidencia segunda y el interbloque Unidos hizo lo propio respecto de la secretaría segunda, mientras que como secretario primero fue designado el macrista Fernando de Andreis (PRO).

La comisión de Legislación Penal se reunirá los miércoles a las 9.30.

Los integrantes de la comisión

La Libertad Avanza: Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Alida Ferreyra, Rosario Goitia, Gladys Humenuk, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro, Luis Picat, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Laura Rodríguez Machado, César Treffinger y Lorena Villaverde.

Unión por la Patria: Carlos Cisneros, José Gómez, Mario Manrique, Hugo “Huguito” Moyano, Kelly Olmos, Blanca Osuna, Sergio Omar Palazzo, Marina Dorotea Salzmann, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Natalia Zaracho.

Unidos: Jorge Antonio Ávila y Sergio Capozzi (Provincias Unidas) y Mónica Frade (Coalición Cívica)

PRO: Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.

UCR: Pamela Verasay

Frente de Izquierda: Néstor Pitrola.