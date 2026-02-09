Reforma Laboral: el gobierno eliminaría el cambio en Ganancias a pedido de los gobernadores

Ante el inicio del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno nacional habría tomado la decisión de eliminar el capítulo referido a la baja de las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades . Esta medida, que formaba parte del paquete fiscal, representaba uno de los principales puntos de fricción con los gobernadores y sectores de la oposición.

Aunque inicialmente se analizó modificar el artículo, la postura oficial viró hacia la eliminación total de este punto para evitar obstáculos en la votación, especialmente en el Senado. Según fuentes cercanas a mandatarios provinciales citadas por INFOBAE, el Poder Ejecutivo habría aceptado que no cuenta con los votos necesarios para sostener la medida.

Además del factor político, el motivo fiscal fue determinante:

Perjuicio a la recaudación: Los gobernadores advirtieron que reducir Ganancias afectaría los recursos tanto de las provincias como de la Nación.

Los gobernadores advirtieron que reducir Ganancias afectaría los recursos tanto de las provincias como de la Nación. Margen de superávit: Desde el interior se señaló que el Gobierno nacional no tiene un margen de superávit suficiente como para resignar esos ingresos en este momento.

Desde el interior se señaló que el Gobierno nacional no tiene un margen de superávit suficiente como para resignar esos ingresos en este momento. Consenso con los gobernadores "dialoguistas"

Varios mandatarios provinciales ya habrían sido notificados sobre esta decisión. Algunos gobernadores manifestaron que, si bien apoyan la idea general de reducir impuestos, consideraban que esta medida puntual estaba "mal diseñada".

La eliminación del artículo se interpreta como una concesión necesaria para garantizar el apoyo al resto de la reforma. En este marco, el Gobierno también habría aceptado otros cambios, tales como:

Nuevas redacciones en artículos sobre cuotas solidarias y reclamos gremiales.

y reclamos gremiales. Eliminación de la propuesta para pagar sueldos a través de billeteras virtuales , un punto rechazado por el sector bancario.

, un punto rechazado por el sector bancario. Actores clave en la negociación

La decisión final se termina de definir en reuniones de la "mesa política" en Casa Rosada, integradas por figuras centrales del oficialismo como Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, y el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, quien analizó las implicancias fiscales de la medida.

Por otro lado, se mantienen gestiones activas con gobernadores específicos, como Leandro Zdero (Chaco), para asegurar el respaldo al paquete de medidas que busca modernizar las relaciones laborales y atraer inversiones.