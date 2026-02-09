lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Contra la CGT, ATE llamó a los trabajadores al paro el 11 de febrero

LA CGT convocó a movilización pero sin paro para el miércoles 11 de febrero, cuando el Senado trate la Reforma Laboral. ATE, más combativa, llamó a la medida de fuerza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó este lunes su paro de 24 horas para el miércoles con movilización al Congreso en demanda a los senadores para que rechacen el proyecto de reforma laboral. De esa forma, llamó a los trabajadores a “parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general.

Lee además
la cgt reune manana a su consejo directivo y amenaza con un paro general contra la reforma laboral
Encuentro

La CGT reúne mañana a su Consejo Directivo y amenaza con un paro general contra la reforma laboral
en contra de la reforma laboral, la cgt se movilizara el miercoles al congreso, pero sin paro general
En medio del debate

En contra de la reforma laboral, la CGT se movilizará el miércoles al Congreso, pero sin paro general
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ateprensa/status/2020954304778207549&partner=&hide_thread=false

Tras un plenario de delegados, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad. Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica", aclaró.

Para Aguiar, "sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga”, señaló el dirigente estatal en un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ateprensa/status/2020955525609845019&partner=&hide_thread=false

La concentración de ATE será a partir de las 12 en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo.__IP__

En este marco, el referente de ATE apuntó que “tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.

“Los senadores debieran defender los intereses del pueblo y no ser los levantamanos de cuatro o cinco grandes empresarios. Si la reforma se aprueba, habremos retrocedido más de cien años”, concluyó Aguiar.

Temas
Seguí leyendo

Reforma Laboral: el gobierno eliminaría el cambio en Ganancias a pedido de los gobernadores

Reforma laboral: un gobernador denunció amenazas del kirchnerismo

Reforma Laboral: Los "duros" del gobierno no quieren negociar Ganancias con los gobernadores

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

Reforma laboral: la CGT prepara una cumbre para el viernes, tras el fracaso de la reunión con algunos gobernadores

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de Ley de Glaciares

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

UDAP anunció un paro docente para el 2 de marzo pero la paritaria aún no está cerrada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
insolito: un ministro cordobes se sometio a una fuerte descarga electrica para probar la nueva arma de su policia
Video

Insólito: un ministro cordobés se sometió a una fuerte descarga eléctrica para probar la nueva arma de su policía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan
Golpe al bolsillo

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

Por Guillermo Alamino
Chica, Giménez y Uñac. 
Análisis

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de Ley de Glaciares

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema
Postura

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía