Contra la CGT, ATE llamó a los trabajadores al paro el 11 de febrero

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó este lunes su paro de 24 horas para el miércoles con movilización al Congreso en demanda a los senadores para que rechacen el proyecto de reforma laboral. De esa forma, llamó a los trabajadores a “parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general.

Tras un plenario de delegados, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad. Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica", aclaró.

Para Aguiar, "sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga”, señaló el dirigente estatal en un comunicado.

La concentración de ATE será a partir de las 12 en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo.

En este marco, el referente de ATE apuntó que “tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.

“Los senadores debieran defender los intereses del pueblo y no ser los levantamanos de cuatro o cinco grandes empresarios. Si la reforma se aprueba, habremos retrocedido más de cien años”, concluyó Aguiar.