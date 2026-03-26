Un grupo de abogados sanjuaninos le exige al Foro que siente postura sobre la reforma laboral

Un grupo de profesionales del derecho presentó una nota formal ante el Foro de Abogados para que la institución adopte una postura institucional sobre la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación y que ya se encuentra vigente en todo el país. La presentación fue impulsada por varios abogados sanjuaninos , vinculados a los espacios Abogacía Independiente y Foro Independiente , quienes plantearon fuertes cuestionamientos legales a la nueva normativa.

El escrito advierte que algunos artículos de la ley, en particular el 27 y el 277 , podrían ser incompatibles con la Constitución Nacional. Según sostienen los firmantes, esos puntos generan un impacto directo sobre el ejercicio profesional y el cobro de honorarios, al permitir demoras en el pago y establecer responsabilidades que, entienden, afectan el derecho de propiedad y el carácter alimentario del trabajo de los abogados.

En diálogo con Tiempo de San Juan, la abogada Sol Morfil explicó que la iniciativa surge a partir de la preocupación concreta por esos artículos. “La nota básicamente se trata sobre una preocupación que surge a través de la reforma laboral, que es de dos artículos concretos, que es el 27 y el 277”, señaló. Y agregó: “Nos preocupa o nos concierne a nosotros los abogados porque nos estaría afectando en los honorarios, en el derecho a la propiedad”.

La profesional también advirtió que la reforma permite el pago de honorarios en cuotas y establece responsabilidades que, según su interpretación, pueden generar riesgos patrimoniales para quienes litigan. “Permite el pago de honorarios en 12 cuotas y también te hace responsable solidariamente respecto de algún pedido que hagas. Entonces tengo que sacar plata de mi bolsillo profesional que estoy trabajando, litigando”, afirmó.

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En el documento presentado ante el Foro, los firmantes solicitan que la institución adopte una postura activa similar a la que ya tomaron otros colegios de abogados del país. En concreto, pidieron que el organismo se expida institucionalmente, promueva acciones judiciales para cuestionar la constitucionalidad de los artículos señalados y solicite medidas cautelares para suspender su aplicación.

Además, requirieron que la entidad que los representa convoque a los legisladores nacionales por San Juan para que se pronuncien sobre la reforma laboral y que se generen espacios de debate para los profesionales matriculados. Según indicaron, otras instituciones del país ya iniciaron presentaciones ante la Justicia Federal para pedir la suspensión de los artículos cuestionados, mientras que en San Juan –según señalaron– todavía no hubo una definición pública.

La nota lleva la firma de varios profesionales, entre ellos Federico José Morfil, Cristina M. Pintor, Marcelo Alberto Arancibia, María Rosa Sánchez Salmuni, Héctor Vizcaíno y Sol Abril Morfil Solar, además de otros abogados que acompañaron el planteo. Los impulsores de la presentación sostienen que la reforma, tal como quedó aprobada, podría generar consecuencias tanto para los trabajadores como para quienes los representan judicialmente, por lo que insisten en que el debate debe darse de manera urgente dentro del ámbito profesional.