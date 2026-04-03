domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Personajes Sanjuaninos

Carlos y Pucho, dos compañeros inseparables que recorren San Juan en bicicleta

A sus 68 años, cumple una promesa pedaleando junto a su perro rescatado, en un viaje de esfuerzo, gratitud y compañía incondicional.

Por Daiana Kaziura
Carlos y su perro Pucho, compañeros de vida y ruta.

Carlos y su perro Pucho, compañeros de vida y ruta.

En la banquina de la Ruta 20, bajo el fuerte sol, avanza Carlos con su bicicleta. No va solo: a su lado, sobre la parrilla, viaja Pucho, su perro y compañero inseparable. Juntos pedalean despacio, con una calma que parece ajena al apuro del mundo. Van rumbo a la Difunta Correa, con una promesa a cuestas y una historia de amistad tan azarosa como incondicional.

Lee además
emanuel ale: cocinar desde la raiz y la memoria, el camino a su consagracion
Personajes sanjuaninos

Emanuel Alé: cocinar desde la raíz y la memoria, el camino a su consagración
el primer milagro de la fecundacion in vitro en cuyo, 32 anos despues: asi estan hoy los mellizos eugenio y eduardo
Historias

El primer milagro de la fecundación in vitro en Cuyo, 32 años después: así están hoy los mellizos Eugenio y Eduardo

La escena tiene algo de entrañable. Carlos Peruzzi tiene 68 años y una sonrisa fácil, de esas que aparecen incluso cuando la subida aprieta. Enfrenta la Cuesta de las Vacas con esfuerzo, pero sin quejas. “Las piernas me dan todavía, gracias a Dios”, dice con algo de orgullo.

Atrás, en una caja plástica cuidadosamente sujeta a la bicicleta, viaja Pucho. Tiene unos 9 años y va cómodo, sobre una almohada. A su alrededor, botellitas de agua que ambos comparten.

image

La historia entre ellos empezó de casualidad. “Fui a Pocito a un cumpleaños y, cuando volvía, lo encontré en una plaza, abandonadito. Pregunté por la zona, no era de nadie… y me lo traje”, recuerda Carlos. Desde entonces, no se separaron más. “Ando con él en el carrito, me acompaña al trabajo, jugamos… es una gran compañía”.

Carlos trabaja como sereno en Santa Lucía, y Pucho es parte de cada jornada. Pero esta vez, el viaje tiene otro sentido. No es paseo ni rutina: es promesa.

“Lo tenía un poquito enfermo… me lo agarraron otros tres perros y casi me lo mataron”, cuenta, con la voz que se vuelve más baja. En ese momento, pidió ayuda. “Le pedí a la Difunta que me lo curara. Y bueno… ya está, ya pasó todo. Ahora anda bonito”.

image

Pucho, ajeno a las palabras, parece confirmarlo con su quietud confiada. Según cuenta, el perro juega con niños, con gatos, y lo acompaña a todos lados: Pocito, Zonda, Media Agua, San Martín, Angaco.

En este caso, el viaje empezó el día anterior, a las seis de la tarde, desde Capital. Llegaron a Caucete, donde pasaron la noche, y a las siete de la mañana retomaron el camino para llegar junto con la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. “Vamos parando cada tanto, pero siempre llegamos”, confía Carlos.

image

La Cuesta de las Vacas es, quizás, el tramo más difícil. “Es bastante embromada”, admite. La bicicleta no es la suya —la suya tiene los cambios rotos— y eso se siente. “Si no, ya hubiera llegado hace rato”, asegura.

Pero no hay apuro que valga más que la promesa. Carlos pedalea con paciencia, sabiendo por qué está haciendo el camino. Para él, el viaje nunca fue solo llegar. Es, sobre todo, seguir pedaleando con Pucho al lado.

Temas
Seguí leyendo

Benjamín Ríos: ya compitió a nivel nacional e internacional y hoy trabaja de lo que sea para viajar al torneo que puede cambiar su camino en el handball

Turismo y ambiente, la doble herencia transformada en la gran pasión de un joven sanjuanino

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Hallaron un cuerpo sin vida en 25 de Mayo en medio de la búsqueda del fotógrafo desaparecido
Urgente

Hallaron un cuerpo sin vida en 25 de Mayo en medio de la búsqueda del fotógrafo desaparecido

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil
Emocionante

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil

Persecución, choque y un arma cargada: cayeron dos hombres tras un violento escape por el centro
En Capital

Persecución, choque y un arma cargada: cayeron dos hombres tras un violento escape por el centro

El obrero rural sanjuanino que se obsesionó con su sobrina y la asesinó mientras dormía el día de su propio cumpleaños
Historias del Crimen

El obrero rural sanjuanino que se obsesionó con su sobrina y la asesinó mientras dormía el día de su propio cumpleaños

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

Te Puede Interesar

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida en Las Casuarinas: investigan si es el del fotógrafo desaparecido
Máxima tensión

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida en Las Casuarinas: investigan si es el del fotógrafo desaparecido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

Hallaron un cuerpo sin vida en 25 de Mayo en medio de la búsqueda del fotógrafo desaparecido
Urgente

Hallaron un cuerpo sin vida en 25 de Mayo en medio de la búsqueda del fotógrafo desaparecido

Una de las audiencias de Defensa al Consumidor lideradas por Fabiana Carrizo en Calingasta por problemas con la telefonía.  
Malestar

La historia de nunca acabar de la mala telefonía en Calingasta: las famosas empresas, a un paso de las multas

Rubén Ceballos y cómo se reinventó en Italia: volvió a calzarse los botines, dirige y busca exportar talentos sanjuaninos al Viejo Continente
Historia

Rubén Ceballos y cómo se reinventó en Italia: volvió a calzarse los botines, dirige y busca exportar talentos sanjuaninos al Viejo Continente