martes 3 de febrero 2026

Congreso

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

Patricia Bullrich, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, se mostró convencida de tener los votos para aprobar la reforma laboral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), confirmó tras una extensa reunión con bloques dialoguistas que el miércoles de la semana próxima se solicitará una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral. La legisladora se mostró sumamente optimista respecto al consenso alcanzado, asegurando que el proyecto se encuentra en un “95% cerrado” y que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para su aprobación, subrayando que, de lo contrario, no se realizaría la convocatoria.

congreso: comenzo el periodo de extraordinarias, con la reforma laboral como debate mas caliente
Congreso: Comenzó el período de Extraordinarias, con la Reforma Laboral como debate más caliente
reforma laboral: la cgt prepara una cumbre para el viernes, tras el fracaso de la reunion con algunos gobernadores
Reforma laboral: La CGT prepara una cumbre para el viernes, tras el fracaso de la reunión con algunos gobernadores

El encuentro, que se extendió por más de dos horas en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, sirvió para pulir detalles de la iniciativa. Bullrich estuvo acompañada por el presidente de la bancada radical, Eduardo Vischi, y otros referentes clave como Luis Juez del Frente Cívico, Carlos Arce del Frente Renovador de la Concordia y Edith Terenzi de Despierta Chubut. Vischi señaló que se lograron avances importantes en temas que generaban dudas y que actualmente se está firmando el pedido de sesión con el objetivo de llegar al día 11 con un acuerdo pleno sobre el texto.

A pesar de que los aliados del Gobierno percibieron una buena recepción a sus propuestas, las conversaciones continuarán en áreas específicas durante los próximos días para definir la versión final del proyecto el martes 10. En la cumbre también participaron senadores como Martín Goerling del PRO, Carlos Espínola de Provincias Unidas, Julieta Corroza y Beatriz Ávila, aunque se registraron ausencias notables como las de Flavia Royón y Natalia Gadano.

Este avance en el Senado se produce en un contexto de creciente tensión social y política. Por un lado, diversas organizaciones de piqueteros y jubilados ya han anunciado una movilización al Congreso para el mismo miércoles en rechazo a la reforma. Por otro lado, el escenario se ve influenciado por la reciente decisión del Gobierno de ordenar la cesantía de once empleados del Hospital Garrahan, la mayoría de ellos delegados gremiales, tras la toma de oficinas en dicho establecimiento.

