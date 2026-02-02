Congreso: Comenzó el período de Extraordinarias, con la Reforma Laboral como debate más caliente

Este lunes comienza formalmente el período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo, el cual se extenderá hasta el viernes 27 de febrero. Este llamado legislativo, que precede a la inauguración del período ordinario el domingo 1 de marzo, concentra una agenda de iniciativas con alto impacto institucional, donde el Gobierno ha depositado su mayor energía política.

El eje neurálgico de las deliberaciones será la reforma laboral , un proyecto que ya cuenta con horas definitorias en el Senado. La propuesta del Ejecutivo incluye modificaciones sustanciales en materia de despidos, indemnizaciones y contrataciones , así como cambios en el sistema de cargas y aportes sociales. Según las fuentes, el pliego que contiene las modificaciones finales se encuentra actualmente en manos del ministro de Economía, Luis Caputo .

Además de la cuestión laboral, el temario enviado al Congreso incluye otros proyectos de relevancia:

Régimen Penal Juvenil: Se busca reemplazar el sistema vigente desde 1980, proponiendo reducir la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 13 o 14 años. No obstante, desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ven pocas probabilidades de que este tema logre tratarse durante el período extraordinario.

Ley de Glaciares: Se debatirán cambios para redefinir el alcance de las áreas protegidas, limitando la protección estricta a aquellas zonas que posean una función hídrica comprobada . Este punto es de especial interés para varios gobernadores debido a las inversiones en juego.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Resulta necesaria la ratificación legislativa para la eventual entrada en vigor de este tratado de libre comercio.

Designaciones: Se incluye el pliego de Fernando Iglesias como embajador político y otras designaciones diplomáticas sujetas a consenso.

En cuanto a la dinámica parlamentaria, el oficialismo enfrenta el desafío de alcanzar el quórum de 37 legisladores necesarios para activar el recinto. Con un interbloque de 21 integrantes, el Gobierno está obligado a negociar con la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Las fuentes señalan que la convivencia con los senadores está marcada por la tensión respecto a la caída en la Coparticipación que afecta a las provincias y la falta de avances concretos en las reuniones de comisión realizadas hasta la fecha. Por el momento, se baraja el miércoles 11 de febrero como una fecha tentativa para sesionar.