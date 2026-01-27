Gobernadores de la Patagonia le pidieron al Congreso la Ley de Emergencia Ígnea

En el marco de una situación ambiental crítica, los gobernadores de las provincias de la Patagonia han solicitado formalmente al Congreso de la Nación el tratamiento con carácter “urgente” de la Ley de Emergencia Ígnea durante el actual período de sesiones extraordinarias. El pedido se formalizó tras una reunión virtual de trabajo donde los mandatarios regionales coincidieron en la gravedad extrema de los incendios forestales que han devastado la zona en los últimos meses.

El relevamiento presentado por los mandatarios revela cifras alarmantes: la superficie afectada en la región asciende a casi 230.000 hectáreas . El desglose por provincia detalla el impacto:

La Pampa: 168.000 hectáreas.

168.000 hectáreas. Chubut: 45.000 hectáreas.

45.000 hectáreas. Río Negro: 10.000 hectáreas.

10.000 hectáreas. Neuquén: 6.000 hectáreas.

6.000 hectáreas. Santa Cruz: 700 hectáreas.

Para dimensionar la catástrofe, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló que la superficie quemada equivale a veinte veces la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, advirtió que la región enfrenta la peor sequía desde 1965, lo que agrava la escasez de recursos, informando que solo entre Río Negro y Chubut se han invertido más de 7 mil millones de pesos en medios aéreos y combustible.

El objetivo de la Ley de Emergencia

La sanción de esta norma es considerada vital para obtener herramientas extraordinarias que permitan enfrentar una crisis climática que supera las capacidades ordinarias de las provincias. Según las fuentes, la ley permitiría:

Destrabar fondos extraordinarios y agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento.

y agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento. Eliminar trabas burocráticas para la intervención inmediata en jurisdicciones como Parques Nacionales.

para la intervención inmediata en jurisdicciones como Parques Nacionales. Fortalecer la coordinación entre Nación y las provincias.

Brindar asistencia directa a las poblaciones damnificadas y planificar la recuperación ambiental y productiva.

Reclamos y posturas políticas

Durante el encuentro, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, enfatizó la necesidad de endurecer las penas mediante leyes que castiguen severamente a los turistas que no respeten las reglas y generen estas catástrofes. Por su parte, el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli, expresaron su total solidaridad y la urgencia de disponer de fondos para prevención y combate.

Como parte de la estrategia política, los gobernadores mantuvieron contacto con el ministro del Interior Diego Santilli.

Finalmente, los mandatarios hicieron un llamado a la unidad nacional, solicitando a la dirigencia política que se despoje de "mezquindades" para priorizar la protección de los bosques y las comunidades afectadas