Recorrida

En su gira marplatense, Milei visitó una fábrica y habló del helado argentino

El presidente Javier Milei recorrió la fabrica de helados Lucciano's, en la previa de La Derecha Fest en La Feliz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes, el presidente Javier Milei recorrió la planta de elaboración de Lucciano’s Central Store, situada en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata. Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2016253514964439531&partner=&hide_thread=false

Tras conocer las instalaciones, el presidente utilizó sus redes sociales para destacar la calidad del producto local, afirmando en su cuenta en inglés que “Argentina tiene el mejor helado por lejos y todos en el mundo deberían probarlos”.

Esta visita forma parte de una gira federal que el mandatario planea realizar por diversas ciudades de Argentina. Dicha gira tuvo su inicio el lunes con el denominado “Tour de la Gratitud”, desarrollado en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda.

Agenda en Mar del Plata Además de su paso por la heladería, la agenda presidencial en la ciudad incluyó otras actividades destacadas:

  • Espectáculo teatral: Su asistencia a las 21:00 al show “Fátima Universal”, protagonizado por Fátima Florez en el Teatro Roxy.
  • Encuentro político: Su participación a la medianoche en el cierre de La Derecha Fest, un evento partidario realizado en el Balneario Horizonte.

Se previó que en estas actividades participaran dirigentes aliados como el intendente local, Guillermo Montenegro, y el ministro del Interior, Diego Santilli, junto a otros integrantes de La Libertad Avanza.

