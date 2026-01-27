Alberto Fernández cruzó a Milei: "Hizo una operación para convertirme en golpeador de mujeres y bon vivant"

El expresidente Alberto Fernández denunció este martes que el gobierno de Javier Milei promovió "denuncias falsas" en su contra, diciendo "cosas que no son ciertas, como que tenía 32 amantes", y cuestionó la alianza argentina con el mandatario estadounidense Donald Trump, a quien consideró "débil internamente".
"Me convirtieron falsamente en un golpeador de mujeres y bon vivant", aseguró Fernández en diálogo con Radio Splendid y marcó: "Creo que es una operación impresionante que hizo Milei con la anuencia de alguien cerca mío".
Consultado sobre si hubo personas dentro del peronismo que también impulsaron estas denuncias en su contra, el expresidente indicó: "Es tan enorme el daño que se está haciendo que, como peronista, no tengo ganas de pasarle cuentas a nadie porque necesitamos recomponernos como fuerza y volver a reconstruir un diálogo con la sociedad, que hemos perdido".
Por otra parte, recordó su vínculo con Donald Trump mientras coincidieron sus gobiernos y lo comparó con la gestión actual del norteamericano.
"No era el Trump enloquecido que vemos ahora, que dice que gobierna Venezuela y se queda con Groenlandia. Es un bravucón que prueba a ver hasta dónde asusta y si ve a alguien bien planteado, retrocede", afirmó.
Asimismo, indicó que "la disputa entre (Vladímir) Putin y Trump es falsa" porque "son coincidentes en muchas de sus miradas". Y expresó: "Le tengo un respeto a Putin que no le tengo a Trump".
"Putin es un hombre con quien uno no acuerda algunas decisiones, como la invasión a Ucrania tras la pandemia. Uno puede estar de acuerdo o no con él, pero no se puede discutir la capacidad de Putin", agregó.
