martes 27 de enero 2026

Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

La información fue dada a conocer este martes. Los trabajadores del Estado sanjuanino cobrarán el próximo 30 de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.

Este martes, el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informó que los empleados públicos provinciales recibirán el pago de sus haberes correspondientes al mes de enero de 2026 el próximo 30 de enero.

El Ministerio recordó que la acreditación de los haberes se realizará de manera habitual en los cajeros automáticos y bancos habilitados, permitiendo que los empleados públicos puedan disponer de sus salarios desde la fecha indicada.

Al mismo tiempo, recordó que continúa vigente la posibilidad de retirar dinero con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y comercios adheridos al sistema “Extra Cash” (identificados con el logo Visa).

