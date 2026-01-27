Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa

Dos delincuentes emboscaron y asaltaron a un vecino de Rawson en el momento justo en que entraba a su vivienda. Fue la típica maniobra conocida como entradera. Los ladrones no alcanzaron a ingresar al domicilio, pero le quitaron los 80 mil pesos que la víctima llevaba encima, su celular y su moto, revelaron fuentes judiciales.

El asaltado es un hombre de apellido Páez, de 61 años, que sufrió el atraco alrededor de las 5 de este lunes 26 de enero, en la entrada de su domicilio ubicado en la intersección de calles Roller Ballet, en Rawson, según precisaron. El hombre volvía en su moto Yamaha 125 cuando fue sorprendido por los desconocidos.

El hombre no vio a los sujetos que lo atacaron desde atrás mientras intentaba ingresar con su moto. Las fuentes señalaron que la víctima no pudo precisar si portaban armas, pero hubo un forcejeo y comenzaron a revisarle los bolsillos.

Los delincuentes se apoderaron de su billetera, que contenía 80 mil pesos y documentación personal, además de su celular, y lo despojaron de su moto Yamaha. Páez resultó ileso en el asalto y los ladrones escaparon rápidamente a bordo de su rodado.

El damnificado fue asistido por patrullas policiales y luego radicó la denuncia en la Comisaría 25ª de Rawson. Ahora el caso es investigado por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.