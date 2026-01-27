"Fue para protegerlos", la versión de los padres detenidos por la desaparición de los menores en Santa Lucía

Después de que se conociera la detención de los padres de los menores que desaparecieron en Santa Lucía y fueron intensamente buscados por las autoridades, la defensa técnica de los mismos deslizó la razón por la que habrían accionado de tal manera y apuntó contra la tía que tiene la tutela provisoria de los cuatro hermanitos.

Tras el revuelo Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos

Franco Vázquez , el defensor de los aprehendidos, que serían imputados por desobediencia de una orden judicial y por amenazas agravadas por el uso de arma blanca, indicó que sus patrocinados aseguran haber actuado para proteger a los niños. Según su versión, tanto la madre como el padre se enteraron que los chicos eran maltratados por la mujer a su cargo y, por ese motivo, fueron a buscarlos.

"Ellos niegan que la situación haya sido violenta, como se contó", detalló y agregó: "Explican que fueron por ellos porque la tía los habría golpeado, cuando debería cuidarlos".

Si bien trascendió que el hombre habría tenido en su pode run cuchillo para coaccionar a sus propios hijos, el abogado que asumió la defensa declaró que ello deberá ser demostrado en la investigación. A pesar de desconocer los detalles del legajo que tiene en manos el fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI CAVIG, Vázquez valoró la palabra de sus clientes.

"A priori no hay una orden judicial que impida el contacto de la madre con los menores", señaló el letrado que, además, remarcó que existía un régimen de visita. En ese sentido, el mismo dejó entrever que lo sucedido debería permanecer en el fuero de la Justicia de Familia y no ser debatido en el ámbito penal.

Tras la detención, se espera que los progenitores de los cuatro hermanitos que fueron el centro de preocupación y objeto de un despliegue policial importante -para dar con su paradero- se sienten frente al juez de Garantías y sean acusados formalmente. Con el fin de conocer cómo fue la secuencia en que los mismos fueron sustraídos, se especula que se pueda solicitar un anticipo jurisdiccional en la audiencia para realizar una Cámara Gesell con quienes estén en condiciones de ser sometidos al proceso.

En horas de la mañana de este lunes, personal de la Comisaría 2ª de Capital, por directivas del equipo de investigaciones de la UFI CAVIG, se logró la detención de los padres de los cuatro niños de entre 4 y 8 años que habían desaparecido el pasado miércoles 21 de enero en Santa Lucía.

Los menores habían sido retirados por sus progenitores del domicilio de su tía, ubicado en Villa Alba, lugar donde se encontraban bajo su cuidado por disposición del juez de Familia, Esteban De la Torre. Tras la difusión del caso y el alerta emitido por la Justicia, los niños fueron restituidos en buen estado de salud al mismo domicilio por su madre, pasado el mediodía del jueves cerca de la una de la tarde. A raíz de la desaparición, el caso fue remitido al CAVIG frente a los posibles delitos de violencia intrafamiliar que se habrían registrado.