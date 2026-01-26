lunes 26 de enero 2026

Procedimiento policial

Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados

Los procedimientos se concretaron este lunes. Identificaron a uno de los presuntos ladrones, pero es menor de edad. Secuestraron artefactos de dudosa procedencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los policías de Robos y Hurtos allanaron una casa de Villa Don Arturo en búsqueda de los objetos que robaron de una vivienda y se dieron con otra sorpresa. Encontraron cocaína, 510.000 pesos, seis celulares y numerosos efectos que serían productos de ilícitos.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el viernes último en un domicilio del barrio Puente Rufino, Santa Lucía, donde una mujer denunció que al regresar a su vivienda encontró una ventana abierta y el interior completamente revuelto. Al revisar la casa, constató el faltante de un ventilador, un equipo de home theater y una mini pimer, revelaron fuentes del caso.

image

A partir de la denuncia, los investigadores policiales de la sección Robos y Hurtos, dependiente de la UFI de Delitos contra la Propiedad, realizó tareas investigativas que permitieron reunir pruebas y solicitar medidas judiciales. Un juez de garantías emitió las ordenes de allanamientos y este lunes concretaron procedimientos en dos domicilios ubicados en Villa Don Arturo.

image

Durante esos operativos, los efectivos de Robos y Hurtos secuestraron varios elementos vinculados directamente al robo denunciado, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el autor del hecho. También encontraron objetos de dudosa procedencia, entre ellos una máquina de soldar, una impresora, amoladoras, computadoras notebook del programa Conectar Igualdad, un taladro, planchas para cabello, un cepillo eléctrico y una bicicleta.

image

También localizaron a uno de los presuntos autores del robo, quien es menor de edad. Además, el personal policial halló 42 gramos de cocaína, 510.000 pesos en efectivo y seis teléfonos celulares, los cuales serán peritados para determinar su procedencia y si guardan relación con otros hechos delictivos.

Desde la fuerza informaron que todos los objetos secuestrados quedaron a resguardo en la Comisaría 5ª de Santa Lucía, por lo que las personas que hayan sido víctimas de robos en la zona pueden concurrir a esa dependencia policial para verificar si reconocen algunos de esos efectos como de su propiedad.

