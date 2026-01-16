Secuestraron una camioneta adulterada y dos motos robadas en Pocito y Rawson

La Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan asestó un duro golpe contra la delincuencia automotriz en la provincia, tras secuestrar tres vehículos con serias irregularidades en su identificación y documentación durante operativos realizados en Pocito y Rawson.

El procedimiento más relevante tuvo lugar en el Loteo Los Nogales, en Pocito, donde los efectivos incautaron una camioneta Ford Ranger blanca que circulaba con placas de dominio apócrifas y presentaba adulteraciones en los dígitos de motor y chasis. Ante esta situación, el rodado quedó a disposición de la Unidad Fiscal Genérica, por presunta infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal Argentino, que sanciona la falsificación o alteración de documentación y numeración registral.

Pero el operativo no terminó allí. En el marco de los mismos controles, la policía también secuestró dos motocicletas. Una de ellas, una Yamaha Crypton 110 cc, registraba pedido de secuestro por robo desde el año 2023, mientras que la otra, una Motomel B-110 cc, presentaba los dígitos del cuadro completamente desbastados, una maniobra habitual para ocultar su origen.

Ambas motos fueron halladas en distintos procedimientos realizados en los departamentos de Pocito y Rawson, y quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las investigaciones correspondientes.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos reflejan el compromiso y la eficacia de la Sección Sustracción Automotores en la lucha contra el delito, reforzando la seguridad vial y registral y protegiendo la legalidad del parque automotor sanjuanino.