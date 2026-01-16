viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Policiales

Secuestraron una camioneta adulterada y dos motos robadas en Pocito y Rawson

En un operativo relámpago, la Policía detectó graves irregularidades en autos y motos. La intervención de la Sección Sustracción Automotores permitió sacar de circulación unidades con documentación y numeración adulteradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan asestó un duro golpe contra la delincuencia automotriz en la provincia, tras secuestrar tres vehículos con serias irregularidades en su identificación y documentación durante operativos realizados en Pocito y Rawson.

Lee además
confuso episodio en una concesionaria: fue detenido por un presunto robo de una moto, pero tenia los papeles
Capital

Confuso episodio en una concesionaria: fue detenido por un presunto robo de una moto, pero tenía los papeles
desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olimpicos: se llevaron hasta las herramientas de trabajo
En Rawson

Desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olímpicos: "Se llevaron hasta las herramientas de trabajo"

El procedimiento más relevante tuvo lugar en el Loteo Los Nogales, en Pocito, donde los efectivos incautaron una camioneta Ford Ranger blanca que circulaba con placas de dominio apócrifas y presentaba adulteraciones en los dígitos de motor y chasis. Ante esta situación, el rodado quedó a disposición de la Unidad Fiscal Genérica, por presunta infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal Argentino, que sanciona la falsificación o alteración de documentación y numeración registral.

Pero el operativo no terminó allí. En el marco de los mismos controles, la policía también secuestró dos motocicletas. Una de ellas, una Yamaha Crypton 110 cc, registraba pedido de secuestro por robo desde el año 2023, mientras que la otra, una Motomel B-110 cc, presentaba los dígitos del cuadro completamente desbastados, una maniobra habitual para ocultar su origen.

Ambas motos fueron halladas en distintos procedimientos realizados en los departamentos de Pocito y Rawson, y quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las investigaciones correspondientes.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos reflejan el compromiso y la eficacia de la Sección Sustracción Automotores en la lucha contra el delito, reforzando la seguridad vial y registral y protegiendo la legalidad del parque automotor sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Llevaba una moto robada, la abandonó y corrió tras ver a la policía, pero lo atraparon

Rawson: detuvieron a un joven de 18 años por intento de robo en un remis

En Capital: tres ladrones se abalanzaron contra una pareja para robarle la moto

El periodista Nicolás Wiñazki, víctima de un violento robo mientras estaba en una casa en obra

En Calingasta: dos adolescentes chocaron en moto contra un caballo y permanecen internadas

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

Irán al Penal de Chimbas los dos ladrones que robaron un importante botín en Albardón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción
Investigación

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Te Puede Interesar

La Avenida del Mar, uno de los paseos más elegidos por los sanjuaninos en La Serena, será intervenida a lo largo de 4,3 kilómetros con mejoras urbanas, nuevo orden comercial y paisajismo sustentable.
Declaraciones

La Serena remodela su paseo estrella: el cambio que verán los sanjuaninos en la Avenida del Mar en el 2027

Por Elizabeth Pérez
Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores
Sacudón en el Pueblo Viejo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

El Puerto de Coquimbo y los excéntricos nombres de sus puestos video
Tiempo en Chile

El Puerto de Coquimbo y los excéntricos nombres de sus puestos