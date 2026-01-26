Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Una familia sanjuanina protagonizó un violento choque en la madrugada de este domingo en territorio puntano , cuando el vehículo en el que viajaban terminó impactando contra un camión de gran porte en la Ruta Nacional N° 147, a la altura del kilómetro 860, en la zona de La Calera, camino a la ciudad de San Luis.

En las últimas horas, a través de redes sociales, comenzaron a multiplicarse los pedidos de cadenas de oración por Federico Estevez y Amelia Pomarada, la pareja que viajaba junto a su hija Evangelina Estevez, además de Nidia Vega y Verónica Gerez, las otras dos mujeres que iban a bordo del automóvil.

Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría 5ª al medio local El Chorrillero, el siniestro se produjo cuando el conductor del camión, un hombre de 53 años, circulaba por la Ruta Provincial N° 35 y, al intentar girar a la derecha para incorporarse a la Ruta Nacional 147, sufrió una presunta falla en el sistema de frenos. En ese contexto, forzó una maniobra hacia la izquierda e impactó contra un Renault Duster en el que se trasladaban las cinco personas.

Como consecuencia del choque, todos los ocupantes del vehículo de menor porte resultaron heridos y recibieron asistencia médica en el lugar. Dos de ellos debieron ser trasladados al Hospital Ramón Carrillo. Personal de Bomberos intervino para rescatar al conductor del auto y a una mujer que habían quedado atrapados en el habitáculo.