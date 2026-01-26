Sanjuaninos viajaban a San Luis y terminaron debajo de un camión

Una familia sanjuanina vivió duros momentos en la madrugada de este lunes en la zona de La Calera , sobre la Ruta Nacional N° 147, camino a San Luis . El auto en el que viajaban impactó contra un camión de gran porte y cinco personas resultaron heridas. La ipactante imagen fue compartida por un medio local.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 860. Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría 5ª al Chorrillero, el hombre que manejaba el camión, de 53 años, circulaba por la Ruta Provincial N° 35 y, al intentar girar a la derecha para incorporarse a la Ruta Nacional N° 147, por una falla en los frenos forzó una maniobra hacia la izquierda y chocó contra el Renault Duster.

En el vehículo de menor porte viajaban cinco personas: un hombre de 32 años que conducía, dos mujeres de 36 y 32 años, una mujer de 62 años y una niña de 2 años. Todos recibieron asistencia médica en el lugar.

Dos de las personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Ramón Carrillo. Personal de Bomberos tuvo que intervenir para sacar al conductor del auto, que quedó atrapado en su interior, al igual que una mujer, quienes también fueron llevados al centro de salud.

Los investigadores buscan establecer cómo fue realmente el siniestro. Personal policial organizó el tránsito mientras se realizaban las actuaciones de rigor sobre la ruta de acceso que une a ambas provincias.