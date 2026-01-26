lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imagen impactante

Sanjuaninos viajaban a San Luis y terminaron debajo de un camión

Una familia sanjuanina vivió momentos de tensión en la madrugada de este lunes tras imactar contra un vehículo de gran porte en la zona de La Calera. Dos ocupantes quedaron atrapados dentro de la movilidad y debieron ser rescatados por bombreos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una familia sanjuanina vivió duros momentos en la madrugada de este lunes en la zona de La Calera, sobre la Ruta Nacional N° 147, camino a San Luis. El auto en el que viajaban impactó contra un camión de gran porte y cinco personas resultaron heridas. La ipactante imagen fue compartida por un medio local.

Lee además
Imagenes: Radio del Sur0 - Chepes
En Jáchal

Visitantes jujeños protagonizaron un accidente camino a la Difunta Correa
Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 860. Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría 5ª al Chorrillero, el hombre que manejaba el camión, de 53 años, circulaba por la Ruta Provincial N° 35 y, al intentar girar a la derecha para incorporarse a la Ruta Nacional N° 147, por una falla en los frenos forzó una maniobra hacia la izquierda y chocó contra el Renault Duster.

En el vehículo de menor porte viajaban cinco personas: un hombre de 32 años que conducía, dos mujeres de 36 y 32 años, una mujer de 62 años y una niña de 2 años. Todos recibieron asistencia médica en el lugar.

Dos de las personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Ramón Carrillo. Personal de Bomberos tuvo que intervenir para sacar al conductor del auto, que quedó atrapado en su interior, al igual que una mujer, quienes también fueron llevados al centro de salud.

Los investigadores buscan establecer cómo fue realmente el siniestro. Personal policial organizó el tránsito mientras se realizaban las actuaciones de rigor sobre la ruta de acceso que une a ambas provincias.

Temas
Seguí leyendo

Motochorros abordaron a un delivery y le robaron: un adolescente fue detenido

Presunto abuso en una juntada de amigos en Caucete: hay un detenido, ¿quién es?

En Caucete investigan un presunto caso de abuso sexual denunciado por una mujer, tras una fiesta

Dolor por el motociclista que murió tras ser atropellado por un colectivo en Capital

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

En una complicada Ruta 40 Norte, chocaron dos vehículos y una ambulancia auxilió a un conductor herido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Investigación

Presunto abuso en una juntada de amigos en Caucete: hay un detenido, ¿quién es?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Se borraron, aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Te Puede Interesar

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Por Pablo Mendoza
Imagenes: Radio del Sur0 - Chepes
En Jáchal

Visitantes jujeños protagonizaron un accidente camino a la Difunta Correa

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan
Relevamiento

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan

Sanjuaninos viajaban a San Luis y terminaron debajo de un camión
Imagen impactante

Sanjuaninos viajaban a San Luis y terminaron debajo de un camión

La Vuelta a San Juan recorre Pocito: etapa 3 y Nico Tivani defiende la malla líder en casa
Ciclismo

La Vuelta a San Juan recorre Pocito: etapa 3 y Nico Tivani defiende la malla líder en casa