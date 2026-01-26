Visitantes jujeños protagonizaron un accidente camino a la Difunta Correa

Un accidente de tránsito ocurrió hace minutos sobre la Ruta 29, en el tramo comprendido entre las localidades de Ñoquive y San Antonio, tramo ubicado en Jáchal . Por causas que aún se investigan, un automóvil protagonizó un siniestro mientras circulaba por la zona.

En el vehículo viajaban dos hombres que venían desde la provincia de Jujuy hacia el paraje caucetero. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes resultó herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Luis Pasteur para recibir atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, que asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito mientras se realizaban las primeras pericias para determinar cómo se produjo el accidente.

La investigación continúa y se aguarda un parte oficial con mayores precisiones sobre el estado de salud del herido y las circunstancias del hecho.

Según se puede observar en las imágenes, habrían perdido el control y se fueron por la banquina, impactando contra un árbol, al costado de la ruta.