Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

El agua bajó con una fuerza y dejó graves daños en salones de eventos, locales gastronómicos, fincas y viviendas. No hubo víctimas, pero las pérdidas en Zonda son millonarias.

Por Elizabeth Pérez
La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.

La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.

La creciente que bajó el viernes por el departamento de Zonda dejó una postal que los vecinos no veían desde 1988. No hubo víctimas, pero sí pérdidas millonarias en comercios, salones de eventos y fincas. El agua arrasó con todo a su paso y volvió a encender reclamos por obras y mantenimiento.

Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Video

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda
Video

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda

Para muchos fue una “desgracia con suerte” porque no hubo víctimas. La tormenta fue feroz, el barro avanzó como un río por calles y propiedades, pero nadie perdió la vida. Aun así, el golpe económico fue duro y todavía se trabaja para dimensionar el daño.

Los comercios, entre los más afectados

“El sector más castigado fue el gastronómico y de eventos, sobre todo en la zona de Ruta 12 y calle Laprida, donde el agua bajó con una fuerza inusual”, contó Pablo Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, filial Zonda.

El caso más grave fue el del predio y salón de eventos Montuva, propiedad de Gustavo Alé. La corriente arrasó en la propiedad y hasta se llevó muebles, sillas, tablones e incluso herramientas de trabajo. Dentro del local quedó cerca de un metro de lodo, indicó Rodríguez.

También sufrió daños La Coqueta, una conocida casa de comidas, donde el barro ingresó a gran parte de las instalaciones. En Waltra, una casa de té de la zona, el agua y lodo entró al interior, pero los daños fueron menores. En ambas instalaciones ya comenzaron las tareas de limpieza.

Tomates bajo tierra y viñedos dañados

La producción agrícola, motor de Zonda, también quedó golpeada en algunas zonas. En calle Las Moras, una plantación completa de tomate terminó sepultada bajo tierra y sedimentos. En la misma zona se registraron daños en viñedos cercanos al salón Montuva. No obstante, desde la Secretaria de Agricultura afirmaron que aun no han recibido denuncias.

Entre las escenas más llamativas, los pobladores relataron que la corriente arrastró un contenedor usado para almacenar gasoil en la finca Santa Sylvia, que fue visto flotando por la ruta 12 como si fuera un barco.

Otro punto crítico se vivió en Punta del Agua, a unos 40 kilómetros hacia el interior. Allí, la creciente derrumbó y se llevó por completo la vivienda de la familia Monla. Sus integrantes lograron ponerse a salvo a tiempo, retirándose antes de la vivienda de fin de semana antes de que el agua socavara los cimientos.

Pedido al Gobierno

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, Rodríguez confirmó que están preparando una nota dirigida al gobernador. El principal reclamo apunta a la falta de mantenimiento de los canales de salida, hoy tapados y sucios, lo que habría agravado las consecuencias de la tormenta. Mientras continúa la limpieza, en Zonda queda la sensación de alivio por no haber lamentado víctimas, pero también la preocupación por un daño que tardará meses en repararse.

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

El Riesgo País sigue cayendo y se acerca a los 500 puntos

Récord dorado: el oro superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

La nueva hora del plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón en medio del repunte de tasas

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan

Relevamiento

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan

Por David Cortez Vega
Relevamiento

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan

Por David Cortez Vega

Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Por Elizabeth Pérez
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Bomba

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"
Bomba

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"

Crisis en la industria del vino

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza 
 Crisis en la industria del vino

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

Operativo

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía
Operativo

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía