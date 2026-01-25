El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Luego de las intensas lluvias que se registraron durante el fin de semana en toda la provincia, uno de los sitios más afectados por el temporal fue Zonda , que se convirtió en " Barreal ". Es que tras el desborde del Río Blanco y la acumulación de agua, el barro se apoderó de la escena tal como sucede en la localidad de Calingasta con las precipitaciones.

Autos que fueron arrastrados por la corriente se observan incrustados en montículos de barro, mientras que las casas que se inundaron conservan las marcas del paso del agua. Esas son las postales que se pueden ver en el departamento del oeste sanjuanino, que fue sorprendido por la naturaleza.

a01de25c-7ca2-4381-bf4e-000ee08ebc19

A través de las redes sociales, los afectados compartieron las imágenes del día después que dan cuenta de lo acontecido. Incluso, un conocido restaurante de la zona, La Coqueta, publicó en su cuenta de Instagram el daño que sufrieron sus instalaciones por la lluvia. Sin embargo, desde la misma destacaron la tarea de sus allegados y agradecieron la colaboración y la solidaridad en general.

ad40b2ac-f519-4041-922a-c5dbeda2eb5f

Otros vecinos de la zona también difundieron cómo quedaron sus casas tras la inundación y hasta encontraron la marca del agua, que supera ampliamente lo que cualquiera podría imaginar. Los domicilios más afectados fueron los ubicados sobre calle Las Moras, lo mismo que los vehículos que circulaban por esa vía y Ruta 12, a la altura del Puente Blanco.