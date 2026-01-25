domingo 25 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Las intensas lluvias que se registraron durante el fin de semana afectaron diversos puntos de la provincia, aunque uno de los sitios el paso del agua provocó estragos como en el departamento del oeste sanjuanino. Un conocido restaurante de la zona también resultó dañado y compartió las imágenes en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
09b796ed-ac12-458f-9a0d-1808a0e8f1ca
image
531a723d-2811-4c1f-96ee-56080dcdd1ef
a01de25c-7ca2-4381-bf4e-000ee08ebc19
ad40b2ac-f519-4041-922a-c5dbeda2eb5f
5de974c9-78c6-4616-befc-7cd92fe09903
550a04ae-db48-4e01-8a48-5ed22b410fff
c02c6b71-b5f1-42c7-bb88-62cf569f7f50

Luego de las intensas lluvias que se registraron durante el fin de semana en toda la provincia, uno de los sitios más afectados por el temporal fue Zonda, que se convirtió en "Barreal". Es que tras el desborde del Río Blanco y la acumulación de agua, el barro se apoderó de la escena tal como sucede en la localidad de Calingasta con las precipitaciones.

Lee además
amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos mas afectados
Despliegue

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados
La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos
image

Autos que fueron arrastrados por la corriente se observan incrustados en montículos de barro, mientras que las casas que se inundaron conservan las marcas del paso del agua. Esas son las postales que se pueden ver en el departamento del oeste sanjuanino, que fue sorprendido por la naturaleza.

a01de25c-7ca2-4381-bf4e-000ee08ebc19

A través de las redes sociales, los afectados compartieron las imágenes del día después que dan cuenta de lo acontecido. Incluso, un conocido restaurante de la zona, La Coqueta, publicó en su cuenta de Instagram el daño que sufrieron sus instalaciones por la lluvia. Sin embargo, desde la misma destacaron la tarea de sus allegados y agradecieron la colaboración y la solidaridad en general.

ad40b2ac-f519-4041-922a-c5dbeda2eb5f

Otros vecinos de la zona también difundieron cómo quedaron sus casas tras la inundación y hasta encontraron la marca del agua, que supera ampliamente lo que cualquiera podría imaginar. Los domicilios más afectados fueron los ubicados sobre calle Las Moras, lo mismo que los vehículos que circulaban por esa vía y Ruta 12, a la altura del Puente Blanco.

Embed - La Coqueta San Juan on Instagram: "Ayer, Zonda no vivió una simple tormenta. Vivió una prueba. El agua y la fuerza de la naturaleza nos recordaron (sin pedir permiso) que hay momentos en los que no se puede seguir como si nada. Hubo miedo, incertidumbre y decisiones que debieron tomarse rápido. Porque cuando la naturaleza habla, se la respeta. En medio de ese escenario, queremos decir gracias. Gracias al equipo de La Coqueta, que con calma, compromiso y humanidad supo transitar la situación, cuidándose entre ellos y cuidando a los demás cuando más importaba. Y gracias, profundamente gracias, a esos héroes invisibles: vecinos, trabajadores, voluntarios, personas anónimas que sumaron su granito de arena sin cámaras, sin aplausos y sin esperar nada a cambio. Algunos incluso poniendo su propia vida en riesgo por otros. Eso es comunidad. Eso es un pueblo unido. Eso es Zonda. A veces la naturaleza manda. Y cuando lo hace, Zonda responde unido: acompañándose, agradeciendo y siguiendo adelante."
View this post on Instagram

Seguí leyendo

Crecientes y lluvias: cortaron de forma preventiva la Ruta 40 en Ullum

El antes y después de la Banda de Música de la tragedia de El Tambolar, en fotos para el recuerdo eterno

Si te despertaras siendo Luciano Castro, ¿qué harías? Así respondieron los sanjuaninos

El Dique Punta Negra cobra vida por las noches, mirá todas las actividades nocturnas que podés hacer

Pago semestral y anual en el IPV: estos son los descuentos disponibles

El renacer de Axel González: de sufrir homofobia y marginalidad a la resiliencia literaria en "No te duermas"

La tragedia que los unió sin conocerse: el encuentro entre un sobreviviente y un rescatista, a 40 años de El Tambolar

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional
Semifinal del Regional

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan
La Bebida

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

El Muro Benavidez y la caza al marrón
Columna

El Muro Benavidez y la caza al "marrón"

Postales del frío extremo: imágenes que reflejan el impacto de la ola polar en Estados Unidos
Galería de fotos

Postales del frío extremo: imágenes que reflejan el impacto de la ola polar en Estados Unidos

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Te Puede Interesar

El día que Zonda se convirtió en Barreal por el temporal que arrasó con autos y casas
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La familia del Club Juan B. Del Bono está lista para celebrar el primer centenario del club de sus amores. Fotos y video: Coco Porcel video
Gran protagonista del fútbol sanjuanino

¡Del Bono está de fiesta!: cumple 100 años la pasión que vibra en la Esquina Colorada

De amigos a enemigos y un asesinato a traición que sacudió a Villa Alonso
Historias del crimen

De amigos a enemigos y un asesinato a traición que sacudió a Villa Alonso

La emoción del sanjuanino Alan Cantero y los suyos tras el momentazo con Messi
Inolvidable

La emoción del sanjuanino Alan Cantero y los suyos tras el momentazo con Messi

Fue estafado en Chile, pero reaccionó a tiempo, persiguió al delincuente y lo atrapó
A tener cuidado

Fue estafado en Chile, pero reaccionó a tiempo, persiguió al delincuente y lo atrapó