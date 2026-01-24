sábado 24 de enero 2026

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

Los daños materiales se registraron en Rawson y en Rivadavia, especialmente en La Bebida, al igual que la creciente que también se llevó un automóvil se presentó en el ingreso a Zonda. Las personas que debieron ser rescatadas fueron trasladadas al RIM 22.

Redacción Tiempo de San Juan
Las intensas lluvias que azotaron a San Juan durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado dejaron un saldo de casas inundadas, derrumbes y vehículos arrastrados por la creciente, un escenario que obligó al Gobierno de San Juan a desplegar un amplio operativo de emergencia para asistir a las familias damnificadas y contener la situación en distintos puntos de la provincia.

El mayor impacto se registró en Rivadavia, especialmente en la zona de La Bebida, donde el temporal provocó anegamientos generalizados, filtraciones en viviendas y el desborde del Canal Perón, lo que agravó el ingreso de agua en los domicilios. Allí, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, trabajó de manera conjunta con la Municipalidad de Rivadavia para asistir a unas 50 familias que resultaron afectadas, en particular en los alrededores de calle Morón.

6c2fed41-8347-49f5-a871-75760bb45e71

Como parte del operativo, 26 personas debieron ser evacuadas de manera preventiva y fueron trasladadas a las instalaciones del RIM 22, que fue acondicionado para brindar alojamiento, resguardo y asistencia integral. Los equipos trabajaron de forma ininterrumpida durante toda la noche y la madrugada, hasta aproximadamente las 6 de la mañana, realizando evacuaciones, atención directa y acompañamiento a los vecinos damnificados.

Desde el municipio, el despliegue fue coordinado a través del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), que integró a personal de Policía, Bomberos, Dirección de Acción Social, equipos de Salud, Servicios de Emergencia y Prevención Comunal, entre otras áreas. Todos los equipos estuvieron presentes en territorio, recorriendo los sectores más comprometidos y atendiendo las situaciones de mayor urgencia.

El Gobierno de San Juan acompañó el operativo con recursos y personal, articulando acciones con el municipio para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante la emergencia. Actualmente, los equipos continúan trabajando en la zona, brindando asistencia a las familias evacuadas y evaluando los daños ocasionados por el temporal, con especial atención en los sectores más afectados de La Bebida.

Daños y rescates en las horas previas

El contexto previo al despliegue estuvo marcado por graves consecuencias del temporal. En Rawson y Rivadavia se registraron viviendas inundadas y derrumbes, mientras que en el Barrio Medalla Milagrosa, en Rawson, varias casas precarias se desplomaron. Si bien no hubo heridos ni víctimas fatales, las familias debieron ser evacuadas tras el colapso de techos y estructuras.

En tanto, en el ingreso a Zonda, la creciente del río provocó una situación de alto riesgo: un camión cisterna y un automóvil fueron arrastrados por la corriente en inmediaciones de Puente Blanco y calle Las Moras. Además, 52 personas debieron ser rescatadas en la Ruta 12 y trasladadas al RIM 22. Durante la mañana del sábado, los vehículos fueron recuperados con la intervención de máquinas que trabajan en el lugar.

Operativos en otros departamentos

El temporal también tuvo impacto en otros puntos de la provincia. En Zonda, unas 50 familias fueron asistidas por los servicios de emergencia, mientras que tres familias se autoevacuaron de manera preventiva. Asimismo, se realizaron relevamientos y acciones puntuales en Huaco (Jáchal) y en los departamentos de Caucete, 25 de Mayo y Chimbas, como parte de los operativos preventivos.

Por su parte, los equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano se encuentran realizando relevamientos en terreno en zonas de Pocito, Rawson, Calingasta y Ullum, con el objetivo de detectar necesidades urgentes y asistir a las familias afectadas.

Desde el Gobierno provincial informaron que el monitoreo continuará en toda la provincia, atentos a la evolución de la situación climática y a la aparición de nuevas demandas habitacionales, mientras se sostiene la asistencia a quienes resultaron damnificados por uno de los temporales más intensos de los últimos días.

