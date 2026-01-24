Los que saben tiraron sus favoritos: quiénes son los candidatos a ganar la Vuelta a San Juan

En la antesala de la primera etapa de la Vuelta a San Juan, Tiempo de San Juan consultó a los que siguen el ciclismo de cerca y no se guardan nada: periodistas y referentes del ambiente que, con conocimiento de ruta, se animaron a marcar a los principales candidatos a quedarse con la general. Entre la encuesta aparecen Néstor Cano , parte de la transmisión del streaming oficial, Fabián Seguín (Radio La Voz), Guillermo Rufino y Agustín Rufino (Radio Colón), además de Carlos Mangue (Radio Colón), Yanina Olivera (Pasión Ciclismo) y el reportero gráfico Luis Rojo Mallea .

En ese abanico de opiniones, el nombre que más se repitió fue el de Nicolás Tivani , campeón vigente y nuevamente en carrera defendiendo los colores de la Municipalidad de Pocito. Pero no fue el único de la familia señalado como candidato, ya que varios pusieron la lupa también sobre Gerardo Tivani , su hermano y compañero de equipo, con condiciones de sobra para pelear arriba si la carrera se rompe o se define por piernas.

Además, entre los favoritos aparecieron Leo Cobarrubia, del Sindicato de Empleados Públicos, y el colombiano Robinson Chalapud, del equipo Portal–Santa Lucía, un nombre con experiencia internacional y pasado en competencias grandes como el Giro de Italia. Y como advertencia que se escuchó fuerte en la previa, también se mencionó a los ciclistas chilenos, que siempre llegan como una amenaza silenciosa. La Vuelta se pondrá en marcha este sábado con la primera etapa y se extenderá hasta el domingo 1 de febrero, cuando se conocerá al nuevo campeón.