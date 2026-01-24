sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Opinión

Los que saben tiraron sus favoritos: quiénes son los candidatos a ganar la Vuelta a San Juan

En la previa de la primera etapa, periodistas y protagonistas del ambiente de las dos ruedas eligieron a los nombres que asoman como grandes aspirantes al título. Video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez (16)

En la antesala de la primera etapa de la Vuelta a San Juan, Tiempo de San Juan consultó a los que siguen el ciclismo de cerca y no se guardan nada: periodistas y referentes del ambiente que, con conocimiento de ruta, se animaron a marcar a los principales candidatos a quedarse con la general. Entre la encuesta aparecen Néstor Cano, parte de la transmisión del streaming oficial, Fabián Seguín (Radio La Voz), Guillermo Rufino y Agustín Rufino (Radio Colón), además de Carlos Mangue (Radio Colón), Yanina Olivera (Pasión Ciclismo) y el reportero gráfico Luis Rojo Mallea.

Lee además
el peloton sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la vuelta a san juan
Ciclismo

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan
el sueno del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a messi la presentacion de un historico partido
Quién pudiera

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido

En ese abanico de opiniones, el nombre que más se repitió fue el de Nicolás Tivani, campeón vigente y nuevamente en carrera defendiendo los colores de la Municipalidad de Pocito. Pero no fue el único de la familia señalado como candidato, ya que varios pusieron la lupa también sobre Gerardo Tivani, su hermano y compañero de equipo, con condiciones de sobra para pelear arriba si la carrera se rompe o se define por piernas.

Además, entre los favoritos aparecieron Leo Cobarrubia, del Sindicato de Empleados Públicos, y el colombiano Robinson Chalapud, del equipo Portal–Santa Lucía, un nombre con experiencia internacional y pasado en competencias grandes como el Giro de Italia. Y como advertencia que se escuchó fuerte en la previa, también se mencionó a los ciclistas chilenos, que siempre llegan como una amenaza silenciosa. La Vuelta se pondrá en marcha este sábado con la primera etapa y se extenderá hasta el domingo 1 de febrero, cuando se conocerá al nuevo campeón.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Arranca la Vuelta a San Juan y los que saben ya tiraron sus favoritos En la previa de la primera etapa, en Tiempo de San Juan consultamos a periodistas y referentes del ciclismo local para conocer quiénes aparecen como los grandes candidatos a pelear la clasificación general. Entre los consultados estuvieron Néstor Cano (streaming oficial), Fabián Seguín (Radio La Voz), Guillermo y Agustín Rufino y Carlos Mangue (Radio Colón), Yanina Olivera (Pasión Ciclismo) y el reportero gráfico Luis Rojo Mallea. Hay varios nombres fuertes en la pelea, con campeones vigentes, figuras que vienen creciendo, experiencia internacional y hasta una advertencia especial por los corredores extranjeros. Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #SanJuan #vueltasanjuan"
View this post on Instagram

Seguí leyendo

Un ciclista rawsino se quedó con el Prólogo y lucirá la malla líder en la primera etapa

Tivani, con el corazón en San Juan: "Me gusta el calor y correr en casa"

Giro inesperado: Borja no llegó a Cruz Azul y ya tiene nuevo club

"Si los árbitros no se dan vuelta": la frase del goleador de Unión y una clara advertencia para la vuelta en Mendoza

Los nombres de la pasión: estos son los 118 ciclistas que animarán la 41° edición de la Vuelta a San Juan

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico

Boca recibió una pésima noticia antes del debut en el Torneo Apertura

Cuatro poderosos de Europa movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el sueno del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a messi la presentacion de un historico partido
Quién pudiera

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños
Impactante

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas
Lo que faltaba

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Los hermanos detenidos.
Otra vez los Bajinay

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Te Puede Interesar

Raúl Díaz y Rodolfo Arce en inmediaciones de la zona del siniestro. Foto: Gabriel Iturrieta. video
Historias

La tragedia que los unió sin conocerse: el encuentro entre un sobreviviente y un rescatista, a 40 años de El Tambolar

Por David Cortez Vega
Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados
Despliegue

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan
Ciclismo

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas
Insólito

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido
Quién pudiera

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido