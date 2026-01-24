sábado 24 de enero 2026

En primera persona

El renacer de Axel González: de sufrir homofobia y marginalidad a la resiliencia literaria en "No te duermas"

Es un sanjuanino de 29 años que vivió los últimos siete entre España, Italia y Alemania. En el medio, difíciles escenarios de prostitución y adicciones hasta la luz salvadora de la escritura. Una historia que merecía ser contada

Por Jorge Balmaceda Bucci
Axel González muestra orgulloso el libro en el que aborda sus infiernos y su renacer.

Axel González muestra orgulloso el libro en el que aborda sus infiernos y su renacer.

En un mundo en el que habitualmente se opta por ignorar las cicatrices de quienes caminan por sus esquinas más oscuras, apareció una voz indómita que se niega a ser silenciada. Axel González es un sanjuanino de 29 años que decidió convertir su dolor en palabras y su resiliencia en una brújula para otros. Con la publicación de su libro autobiográfico "No te duermas", este ex vecino de Capital no solo narra una vida marcada por complicados escenarios, sino que propone una cruda interpelación a sus lectores: ¿Estamos vivos?

La infancia de Axel estuvo lejos de ser de las más alegres y contenedoras. Su entorno estuvo definido por la rigidez de una familia conservadora y el constante peso de un padre maltratador y homófobo.

image
Axel, en un rincón de Dortmund.

Axel, en un rincón de Dortmund.

Su romance con las letras comenzó casi por accidente según rememoró: "Desde muy pequeño, empecé a escribir cuando mi mamá me regaló una agenda para niños de Serenito en 2007. Inicié escribiendo como un diario íntimo". Aunque aquel primer acercamiento medianamente consciente al mundo de las letras se perdió en una mudanza, la necesidad de narrar quedó impregnada en su ADN. Descubrió para todo el viaje su ventana a la libertad.

Un viaje al abismo y el renacer en Europa

La historia que Axel relata en "No te duermas" (disponible actualmente en Mercado Libre Argentina) es un descenso a los infiernos -la mayoría partiendo de las malas decisiones- y un posterior ascenso hacia la autoaceptación. Tras reprimir su sexualidad hasta la mayoría de edad, su vida dio un vuelco al conocer a un hombre millonario, un evento que lo alejó de casa y lo lanzó a una espiral destructivo que incluyó la prostitución, la industria del porno y las adicciones.

image
Imagen de la portad del libro de Axel González

Imagen de la portad del libro de Axel González

Buscando una salida, Axel pegó un manotazo de ahogado tan desesperado como arriesgado: instalarse en Europa de manera ilegal. "Emigré siguiendo una corazonada con el sueño de una vida mejor", recordó. Su periplo lo paseó por las ciudad españolas de Barcelona, Oviedo y Málaga y la italiana de San Remo. Pero fue en Dortmund, Alemania, donde el destino le tenía preparada una sorpresa: el amor de su actual marido y un resurgimiento personal insospechado. En marzo de 2026, Axel cumplirá siete años en el Viejo Continente, un territorio que, según expresó Axel, "dolió, pero también vio mi renacer".

Mi gran sueño es dejar huella en este mundo como escritor Mi gran sueño es dejar huella en este mundo como escritor

La chispa que transformó el camino transitado en literatura surgió en la intimidad de las charlas con la comunidad latina en Alemania. "Siempre que contaba mi historia se quedaban todos asombrados y en silencio. Me decían que tenía que escribir un libro", explicó. Fue allí donde comprendió que su sensibilidad, aquello que durante años sintió como una debilidad, era en realidad su mayor herramienta narrativa. Su motor inagotable.

"’No te duermas’ no es un libro de autoayuda. Es una autobiografía de resiliencia diseñada para acompañar a quienes se sienten solos, incomprendidos o atrapados en relaciones tóxicas”, sintetizó González.

image

Detrás del escritor que ha vivido mil vidas en menos de tres décadas, se encuentra un joven que disfruta de placeres simples: el entrenamiento en el gimnasio, el aprendizaje de idiomas, las visitas a museos y la música en vivo. Se autoproclamó fanático de la Selección Argentina que, a pesar de la distancia, mantiene sus gustos intactos, hasta sumergiéndose por momentos en la nostalgia de una buena milanesa.

Visita a la vista

A fines de 2026, Axel González regresará a su tierra natal para realizar la presentación oficial de "No te duermas", un evento que promete ser un cierre de ciclo poético en la ciudad que lo vio nacer y partir. Mientras tanto, continúa construyendo su legado desde su cuenta de Instagram (@axelgonz97), conectando con una audiencia que crece a distintas velocidades y que ve en su impronta a un auténtico ave fénix.

