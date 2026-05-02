Una obra sanjuanina llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una interpelación mundial

En el marco de la histórica 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, las letras sanjuaninas vuelven a marcar presencia con una propuesta que combina nostalgia, reflexión y una invitación directa a la introspección. El escritor sanjuanino Jorge Naveda desembarca en las salas de La Rural con "Deshilar el alma", un libro de narrativa que busca despojar al ser humano de sus prisiones tecnológicas para volver a lo esencial.

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Naveda, de 49 años, confesó que, si bien el libro contiene destellos de su historia personal, el proceso de escritura no fue lo más extenso, sino el tiempo que llevó "masticar" las ideas. "Fue un proceso de ir preparándolo mentalmente, rescatando cuestiones que tienen que ver con el pasado", explicó el autor.

La obra se presenta como una narrativa que fluye permanentemente entre el presente y un background que mira hacia atrás, con la clara intención de rescatar los valores de la charla cara a cara frente al avance de un mundo paralelo dominado por los celulares, tablets y todo ese ejército de pantallas.

A través de un "testigo omnisciente", Naveda construye relatos que, aunque parten de vivencias personales, se transforman en una invitación universal. Él define su obra como un "viaje único y onírico". Aquellos que se sumerjan en sus páginas encontrarán lo que su equipo de publicidad ha definido como "el viaje más temido y añorado": el viaje hacia el propio interior.

"El libro te invita a ver qué sucede allí dentro, a entender por qué te comportás de determinadas formas y qué ha ido tallando tu madera para ser lo que sos hoy día", reflexionó el escritor. En sus 33 capítulos, "Deshilar el alma" aborda temáticas tan universales como la pobreza, la riqueza, el amor y el desamor, pero siempre con un hilo conductor: la capacidad del ser humano de renacer a través del afecto, ya sea por la llegada de un hijo o por la fuerza de un vínculo genuino.

La comunicación como refugio

Para Naveda, el acto de escribir es una forma de resistencia. En una era donde la inmediatez digital parece dominarlo todo, él propone volver a la charla de puerta de calle, tan cara a la identidad sanjuanina. "Rescatar la comunicación es una tarea casi solista hoy. Nuestra lengua es tan rica, tan llena de sinónimos, que nunca se agotan las ganas de decir algo porque siempre hay una palabra para cada sensación", afirmó con pasión.

El autor destacó que la verdadera magia ocurre cuando uno logra "desnudarse" frente al otro, ya sea un amigo o una pareja, para compartir sentimientos reales, lejos de la frialdad de una pantalla.

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La pasión de Jorge por los libros no es nueva. Creció en un hogar rodeado de textos, herencia de su madre, quien estuvo a punto de recibirse como gerente escolar. "De chico jugaba con esos libros inmensos y después, de a poco, empecé a leerlos. Me fascinaba la cantidad de detalles y esa capacidad de llevarte a imaginar", rememoró.

Aunque ha participado en concursos internacionales y escribe desde joven, "Deshilar el alma" es el primer proyecto que decide publicar bajo su propio criterio editorial. Optó por la editorial Libella, priorizando un trato "más humano y menos comercial" por sobre otras propuestas.

Agenda en Buenos Aires y llegada a San Juan

La presentación oficial en la Feria del Libro cuenta con tres fechas clave para quienes deseen acompañar al autor sanjuanino:

4 de mayo: En el stand de la editorial Libella (Stand Azul).

7 de mayo: Presentación en el stand de la provincia de San Juan, junto a Federico Caballero, donde realizará lecturas de párrafos seleccionados.

Días intermedios: Participación en el stand de La Bancaria, gremio al que pertenece por su labor en el Banco San Juan.

A pesar de que la tirada inicial es de 200 ejemplares (con proyección de llegar a los 700), el éxito en San Juan ha sido inmediato. "Me llegaron los libros hace apenas cuatro días y ya se han vendido muchísimos ejemplares de boca en boca", comentó entusiasmado.

Jorge Naveda, padre de un varón de 10 años y una niña de 7, reconoce que el sostén de su esposa y su familia ha sido fundamental para encontrar esos momentos de corrección y redacción. Hoy, ese esfuerzo se traduce en un libro que es un puente necesario entre el pasado nostálgico y un futuro que no debe olvidar el valor del abrazo y la palabra dicha frente a frente.