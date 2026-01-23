sábado 24 de enero 2026

Protagonista

Tivani, con el corazón en San Juan: "Me gusta el calor y correr en casa"

En el prólogo de la Vuelta a San Juan, el campeón defensor dejó en claro por qué elige correr en la provincia aún en plena pretemporada europea. Con Pocito otra vez como bandera, habló de la emoción de volver a su tierra y de la clave para pelear el título: “Que gane la camiseta”.

Por Carla Acosta
Mientras otros pedaleros eligen bajar un cambio, Nicolás Tivani hace lo contrario. El campeón defensor de la Vuelta a San Juan abrió su participación en esta nueva edición con el prólogo disputado este viernes en Santa Lucía y, más allá del resultado del primer día, dejó una frase que explica por qué vuelve a ponerse el dorsal en su departamento aun en plena pretemporada europea: “Me encanta competir en casa”.

El pedalero, que actualmente corre para el Aviludo Louletano de Portugal, otra vez representa a la Municipalidad de Pocito, el equipo con el que buscará repetir lo conseguido el año pasado. Y en el arranque de la competencia, con la carrera recién encendida y el pelotón todavía acomodándose, se mostró tranquilo y sereno. “Primero que nada, contento de volver a estar en casa, en la provincia, con nuestra gente, representando a mi departamento. Y, bueno, en busca de volver a quedarnos con la Vuelta”, expresó.

Sin embargo, el sanjuanino no se paró desde el lugar del favorito absoluto. Al contrario, remarcó lo difícil que es sostenerse arriba en una carrera por etapas y lo complejo que resulta repetir un título. “Es muy difícil, siempre es muy complicado ganar una competencia. Imaginate una Vuelta a San Juan”, aseguró, dejando en claro que el desafío es grande y que no hay margen para relajarse. Aun así, se mostró con buenas sensaciones en el inicio. “Estoy con buenas expectativas”, resumió, antes de señalar lo que para él puede marcar la diferencia en el desarrollo de la semana: el equipo.

“La verdad que con un grupo de chicos muy bueno, y creo que eso es lo primordial, tener un grupo unido y tirar todo para el mismo lado”, dijo, destacando el trabajo colectivo por encima de cualquier nombre propio. Y es ahí donde su elección de correr la Vuelta a San Juan toma otra dimensión, porque podría haber estado en Portugal descansando o preparando lo que viene, pero eligió estar en casa, eligió Pocito y eligió una vez más el calor sanjuanino.

“Siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, me encanta competir en casa, me gusta mucho el calor, es una linda vuelta para comenzar la temporada”, explicó. Y en el mismo hilo, se permitió hablar de lo que no entra en las estadísticas ni en los tiempos, que es el afecto de la gente. “Recibir el cariño de tanta gente, uno lo disfruta mucho”, afirmó. En esa respuesta también apareció una reflexión que lo pinta de cuerpo entero, como deportista y como sanjuanino: “Uno también es consciente que el tiempo pasa, y son momentos que, en mi caso, me gustan disfrutarlo de esta manera. Y lo vivo de esta manera. Creo que es muy lindo”.

Nico no esquivó el costado emocional y se mostró agradecido por el vínculo que mantiene con el público local, ese que lo empuja desde la vereda cuando el cuerpo pide aflojar. “Yo siempre digo, soy un afortunado de que la gente me brinde tanto cariño, y la verdad que esas son las cosas lindas que uno se lleva”, remarcó, con la Vuelta recién empezando y varias etapas por delante.

