En las redes

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

La ministra de Seguridad de la Nación se refirió al secuestro de más de 60 kilos de cocaína detectados en un cargamento de bananas en Rawson. Destacó el trabajo de Gendarmería y confirmó detenciones y allanamientos en el marco de una causa que sigue abierta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
A través de un mensaje publicado en la red social X, la funcionaria destacó el accionar de las fuerzas federales y brindó precisiones sobre el avance de la investigación.

“63 kilos de cocaína en bananas. A partir del hallazgo de 29 kilos en un camión de bananas en San Juan, los gendarmes allanaron varios domicilios, incautaron 34 kilos más y detuvieron a un narco. Inteligencia, control y acción. Así se corta la ruta del narcotráfico”, escribió.

image

Un cargamento que no llegó a destino

La causa se originó tras el descubrimiento de cocaína en un cargamento de bananas que debía llegar a Mendoza, pero que fue interceptado en Rawson luego de una serie de maniobras irregulares. El episodio se desató cuando un camionero proveniente del norte del país no pudo cruzar el límite interprovincial por falta de documentación obligatoria para transportar mercadería refrigerada.

Esa situación lo obligó a regresar a San Juan y realizar un trasbordo de la carga, primero en un depósito de Rawson y luego en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas. Fue allí donde el comportamiento del chofer levantó sospechas: dejó un bulto en la cabina del camión sanjuanino que continuaría el viaje y se retiró sin dar explicaciones. El transportista local alertó a su empleador y se dio aviso a la Policía.

Al revisar el paquete, los investigadores encontraron los primeros ladrillos de cocaína, lo que derivó en una cadena de procedimientos y allanamientos.

Imputados, secuestros y un prófugo

La Justicia Federal ya imputó a dos changarines del Mercado Concentrador. El primero es Pizarro Millán, estibador del predio, quien entregó de manera voluntaria 12 kilos de cocaína y aseguró que le fueron dados por el camionero hoy prófugo. El juez federal Leopoldo Rago Gallo le dictó prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, a pedido del fiscal Francisco Maldonado.

El segundo imputado es Roberto Daniel Castro Rojas, también changarín, con antecedentes por infracción a la ley de drogas en Mendoza. En su vivienda de Rawson, los investigadores hallaron 33 kilos de cocaína. Fue detenido el miércoles por la noche y declaró que guardó la droga por pedido del transportista.

Con las entregas voluntarias y los procedimientos posteriores, el total de cocaína secuestrada ascendió a 64 kilos, convirtiéndose en el segundo decomiso más importante del que se tenga registro en San Juan.

La investigación continúa ahora con un objetivo central: dar con el camionero prófugo, oriundo de Jujuy, que se movilizaba en un camión Volkswagen modelo 2015, con patente radicada en Corrientes. El juez Rago Gallo ordenó su captura a nivel nacional y el secuestro del vehículo.

