Foro Económico Mundial

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del "300% al 30%" y pidió a los políticos que "dejen de fastidiar"

En el Foro Económico Mundial, el Presidente defendió el capitalismo de libre empresa, aseguró que su gobierno redujo la inflación del 300% al 30% y reclamó a la dirigencia política que “deje de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor”, en un mensaje dirigido a líderes y empresarios de todo el mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles, el presidente Javier Milei expuso en el Foro Económico Mundial de Davos, donde volvió a defender con énfasis el capitalismo de libre empresa y aseguró que su gestión logró reducir la inflación del “300% al 30%”. En ese marco, lanzó un mensaje directo a la dirigencia política global al pedir que “dejen de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor”.

Ante líderes políticos, empresarios y referentes económicos internacionales, el mandatario argentino sostuvo que “el capitalismo de libre empresa es el único sistema justo y eficiente”, y afirmó que su defensa debe apoyarse no solo en resultados económicos, sino también en valores éticos y morales. Según expresó, el crecimiento sostenido solo es posible si se respetan la libertad individual, el derecho a la propiedad y el principio de no agresión.

Durante su discurso, Milei remarcó que “lo verdaderamente importante es expandir las fronteras de la producción”, al tiempo que consideró imprescindible resolver los desequilibrios del mercado para consolidar economías más dinámicas. En esa línea, destacó el rol del sector privado y señaló que el espíritu empresarial es el motor del crecimiento económico.

El jefe de Estado también subrayó que su administración avanzó con 13.500 reformas estructurales con el objetivo de lograr una economía más eficiente y competitiva, y aseguró que las políticas públicas impulsadas por su gobierno están guiadas por valores éticos y morales. “Queremos impulsar las ideas de la libertad”, insistió ante el auditorio.

En ese marco, expresó: “Esto es 'Make Argentina great again'”. En ese marco, expresó: “Esto es 'Make Argentina great again'”.

En otro tramo de su intervención, Milei advirtió que Occidente enfrenta riesgos si se aleja de los principios que, según su visión, permitieron el progreso económico y social. En ese contexto, cuestionó duramente a las políticas socialistas, al considerar que “engañan a personas nobles y bellas” y derivan en resultados negativos para las sociedades.

La participación del presidente argentino en Davos se da en el marco de una agenda internacional activa, con reuniones con líderes y referentes del mundo empresarial, orientadas a posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversiones y a reforzar su alineamiento con las economías de mercado.

