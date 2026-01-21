miércoles 21 de enero 2026

Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Si bien los denunciantes apuntan a sujetos particulares, fuentes ligadas al caso descreen que sea posible identificar fácilmente a un empresario o bien a los dueños que serían señalados por el escándalo. Por la gran demanda y consultas con una conocida abogada, se calcula que habría más de 100 denuncias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras el escándalo que se desató por la catarata de denuncias contra una concesionaria de motos por presunta estafa, que se vio reflejado en un aluvión de personas con reclamos en las puertas de Tribunales este martes por la mañana, comenzaron a circular nombres vinculados al comercio situado en el centro sanjuanino, bajo la lupa y custodiado por la Policía. Sin embargo, fuentes ligadas al casos descreen que se trate de los verdaderos responsables detrás de la supuesta defraudación.

"Son perejiles", indicó una fuente con acceso a las denuncias, al mismo tiempo que remarcó que aquellos que figuran en algunos documentos oficiarían como representantes de Branka Motors. Es que en las redes sociales y en ciertas presentaciones coinciden los nombres de Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega. De hecho, dos de ellos fueron los que salieron a dar la cara y fueron increpados por un grupo de manifestantes reunidos en las puertas del local situado en Avenida Rioja y 25 de Mayo.

Es que durante la movilización que se llevó adelante en las afueras de la firma, quienes intentaron dialogar con los denunciantes fueron agredidos en la vereda, por lo que efectivos policiales intervinieron para evitar que el conflicto pasara a mayores. Ese episodio pudo observarse como una muestra de la bronca contenida por las decenas de presuntas víctimas.

Consultada por este diario, la conocida abogada penalista Filomena Noriega, que representa a un importante grupo de denunciantes, indicó que se calculan cerca de 170 denuncias y, por ello, frente a la demanda, la fiscalía solicitó a los interesados en radicar una denuncia acudir a las comisarías relacionadas a sus domicilios para establecer un orden.

Una de las medidas adoptadas por el fiscal Guillermo Heredia, que por el momento mantiene bajo siete llaves los primeros detalles de la investigación preliminar, fue la de organizar la recepción de denuncias como ya se hizo con causas de alta demanda como las estafas con terrenos. De esa manera, se estima que se recibirán entre 10 y 12 denuncias por día de acá a febrero. Una agenda cargada.

Para la afamada penalista, "esto recién empieza". No obstante, también dejó entrever la dificultad que existiría para poder identificar a un particular como responsable de la presunta comisión del delito, dado que son los empleados los que aparecen con sus nombres en la atención al público.

A pesar de que hubo una causa penal por un presunto damnificado que quiso llevarse una moto a la fuerza, razón por la que quedó detenido y luego fue juzgado, todo ocurrió en Flagrancia y, por tanto, tampoco se pudo conocer el nombre de un denunciante particular, que podría ser vinculado a Branka Motors. En ese marco, el misterio sobre quién está detrás de la firma persiste.

Por el momento la, UFI de Estafas y Delitos Informáticos investiga de manera preliminar las diversas presentaciones y pareciera lejano conocer un nombre como posible responsable penal, que fuera imputado por estafa reiterada. Lo cierto es que recién se dan los primeros pasos de una causa que traerá cola y que será la novela de los próximos días en Tribunales.

Otras fuentes relacionadas con los denunciantes aseguraron que hay pruebas suficientes como para dar comienzo a una IPP (Investigación Preliminar Preparatoria). En ese sentido, se prevé una buena cantidad de abogados querellantes en la etapa de una causa formal.

Las denuncias refieren a postergaciones de los plazos en la entrega de vehículos pagados, que van desde los 40 días hasta los 5 meses. y los montos que se manejaron son superiores a los 1.200.000 pesos. Además, denuncian ofrecimiento de rodados de menor valor y hasta promesas de devolución de dinero.

Dejá tu comentario

