martes 20 de enero 2026

Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Con el local cerrado y bajo custodia policial, la presunta estafa en una concesionaria céntrica de motos llegó a Tribunales. La Justicia confirmó denuncias y organizó una agenda de entrevistas que se extenderá hasta febrero. Conflicto en una esquina céntrica y el caso policial atípico que destapo la olla.

Por Juan Ortiz
Galería original horizontal

El escándalo que tuvo un capítulo violento en las puertas de la concesionaria de motos Branka Motors, en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo, con un tumulto de personas reclamando por la entrega de vehículos, se trasladó a Tribunales. En horas de la mañana de este viernes, dos postales del día después marcaron la jornada con la confirmación de ocho denuncias: por un lado, a puertas cerradas, el local céntrico con custodia policial y un candado en la puerta; al mismo tiempo, un grupo numeroso de presuntos damnificados en el Palacio de Justicia esperando ser escuchados.

Fuentes judiciales confirmaron a Tiempo de San Juan la programación de entre 10 y 12 entrevistas por día para los afectados, cuya agenda está cubierta hasta el mes de febrero. Pese a esto, el conflicto podría escalar aún más, ya que, por cuestiones de organización y celeridad, aconsejaron a quienes asistían que realicen las denuncias correspondientes en las comisarías cercanas a sus domicilios. Estas serían informadas de forma inmediata a la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, donde el fiscal Guillermo Heredia estudia la magnitud y los pormenores de la causa.

Hay rumores de quiebra por parte de la compañía, aunque no han podido ser confirmados oficialmente. Tampoco ha trascendido el nombre del dueño, que fue identificado únicamente con las iniciales F.B., aunque los manifestantes aseguraron que los contratos de compra fueron emitidos por distintas personas.

Las situaciones que relatan los damnificados dan cuenta de una cantidad importante de vehículos que estarían pagos, incluso de contado. Denunciaron postergaciones de los plazos que van desde los 40 días hasta los cinco meses, montos superiores a los 1.200.000 pesos, ofrecimientos de rodados de menor valor y hasta promesas de devolución de dinero.

Conflicto en una esquina céntrica

El lunes, un grupo de clientes se convocó en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo para protestar por la falta de entrega de los vehículos, varios de ellos abonados de contado. La situación se precipitó cuando uno de los integrantes de la firma salió a dialogar con los manifestantes y fue increpado y agredido en la vereda del local, lo que motivó la intervención policial para evitar que el conflicto pasara a mayores. La esquina permaneció con custodia policial durante toda la noche del lunes y la madrugada del martes, y se mantuvo hasta el mediodía de este viernes.

El caso policial atípico que destapó la olla

El conflicto se originó la semana pasada a partir de un confuso episodio que, en un primer momento, fue interpretado como un hecho aislado de inseguridad en la concesionaria Branka Motors, pero que terminó destapando un escándalo mayor. El protagonista fue Juan Díaz, un cliente que terminó detenido tras intentar llevarse una motocicleta que había comprado y pagado de contado.

Díaz había abonado cerca de 1.200.000 pesos y le habían prometido la entrega en 20 días, pero al presentarse a retirarla le informaron que debía seguir esperando y que no podían devolverle el dinero. Ante esa situación, tomó otra moto del local, lo que derivó en una denuncia por hurto simple en grado de tentativa. La causa quedó a cargo del fiscal Miguel Gay y se resolvió con una suspensión del juicio a prueba por un año, que incluye tareas comunitarias, una reparación simbólica y el cumplimiento de pautas de conducta.

