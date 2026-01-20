¡Un milagro! El video de un hombre que cayó de su moto, y por centímetros, no lo chocó una camioneta

Un siniestro vial que pudo haber terminado en tragedia ocurrió segundos antes de las 19 del último lunes en Albardón , según quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las redes En modo "Reclutas", infantes del RIM 22 salieron por las calles de San Juan y se hicieron virales: mirá el video

Repercusiones Apareció un nuevo video del ataque en medio de la "Misa de Omega": ahora, en el interior del boliche

El hecho se produjo sobre calle Sarmiento, a metros del Parque Latinoamericano, cuando un joven motociclista perdió el control del rodado por motivos que aún se desconocen. En una maniobra desesperada, el conductor logró soltarse de la moto justo antes de que el vehículo impactara contra una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013647740882899037&partner=&hide_thread=false Cayó de su moto y casi lo chocó una camioneta en Albardón



Video: Albardón Noticias pic.twitter.com/6HkypZFuxW — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 20, 2026

Producto del choque, la motocicleta fue embestida por el rodado de mayor porte, mientras que el motociclista salió despedido y quedó tendido a varios metros del punto del impacto. De manera casi milagrosa, el joven logró incorporarse por sus propios medios y cruzar la calle, ante la sorpresa de los testigos que presenciaron la escena.

Según informó el medio Albardón Noticias, el hombre se encuentra fuera de peligro.