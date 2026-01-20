¡Un milagro! El video de un hombre que cayó de su moto, y por centímetros, no lo chocó una camioneta

Un siniestro vial que pudo haber terminado en tragedia ocurrió segundos antes de las 19 del último lunes en Albardón, según quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.
Ocurrió el lunes, segundos antes de las 19, sobre calle Sarmiento, a metros del Parque Latinoamericano. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad y el motociclista logró levantarse por sus propios medios tras el impacto.
El hecho se produjo sobre calle Sarmiento, a metros del Parque Latinoamericano, cuando un joven motociclista perdió el control del rodado por motivos que aún se desconocen. En una maniobra desesperada, el conductor logró soltarse de la moto justo antes de que el vehículo impactara contra una camioneta que circulaba en sentido contrario.
Producto del choque, la motocicleta fue embestida por el rodado de mayor porte, mientras que el motociclista salió despedido y quedó tendido a varios metros del punto del impacto. De manera casi milagrosa, el joven logró incorporarse por sus propios medios y cruzar la calle, ante la sorpresa de los testigos que presenciaron la escena.
Según informó el medio Albardón Noticias, el hombre se encuentra fuera de peligro.