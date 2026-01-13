martes 13 de enero 2026

Fórmula 1

Video: así es el duro entrenamiento de Colapinto de cara al 2026

El piloto argentino de Fórmula 1 mostró en redes sociales las extenuantes rutinas físicas que realiza mientras se prepara para una temporada clave con Alpine en 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Franco Colapinto ya dejó atrás el descanso de fin de año y entró de lleno en la etapa más exigente de su preparación física rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1. En las últimas horas, el piloto argentino mostró en sus redes sociales cómo son las intensas sesiones de entrenamiento que realiza en el gimnasio, con rutinas de alta exigencia pensadas para afrontar un calendario que será clave en su carrera.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, exhiben a Colapinto realizando trabajos de fuerza, resistencia y coordinación, enfocados en soportar las altas cargas físicas que demanda un monoplaza de F1. El mensaje es claro: no dejar ningún detalle librado al azar en un año que aparece como determinante para su consolidación en la máxima categoría.

Este nuevo material se suma a otros videos recientes que ya habían llamado la atención, como aquel en el que se lo vio trotando bajo una lluvia torrencial, en plena ruta y a ritmo sostenido, bajo la supervisión de su equipo de trabajo encabezado por Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell. Más allá del impacto visual, lo que sobresalió fue su notable cambio físico y el compromiso con una preparación extrema.

Mientras Colapinto se entrena, Alpine atraviesa un momento de reconfiguración. En las últimas horas, la escudería francesa confirmó oficialmente la salida de Jack Doohan para la temporada 2026, tras alcanzar un acuerdo mutuo para no continuar juntos. Desde el equipo agradecieron el profesionalismo del piloto australiano durante los últimos cuatro años y le desearon éxito en sus próximos desafíos, que lo llevarían a competir en la Súper Fórmula japonesa.

En ese contexto, todas las miradas dentro de Alpine están puestas en el argentino. Si bien el cronograma original marcaba los primeros ensayos para el domingo 11 de enero, Colapinto se subirá al A526 recién a mediados de esta semana, cuando comience a girar en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Allí tomará contacto real con el nuevo monoplaza y, especialmente, con el cambio más significativo: el motor Mercedes que reemplazará al histórico propulsor Renault.

La presentación oficial de Alpine será el jueves 22 de enero, el mismo día en que Ferrari mostrará sus autos para la nueva temporada. Hasta entonces, el trabajo físico y mental de Colapinto marca el pulso de una preparación sin concesiones. En Enstone hay expectativas altas: el director general Steve Nielsen ya expresó su confianza en el crecimiento del argentino y en la necesidad de darle tiempo para que ese talento se transforme en puntos.

