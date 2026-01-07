miércoles 7 de enero 2026

En La Toma

Video: se tiró al agua en un peligroso lugar de Ullum y lo subió a las redes

Las imágenes se viralizaron en TikTok y generaron preocupación entre los usuarios. El hecho ocurrió en el partidor La Toma, en Ullum, un lugar donde está prohibido bañarse y que ya fue escenario de una tragedia fatal.

Redacción Tiempo de San Juan
image

Un video difundido en TikTok volvió a encender la alarma sobre un rincón natural de Ullum donde está prohibido bañarse y que ya fue escenario de una tragedia fatal. En las últimas horas, un usuario- identificado como exequiel.guerra1- compartió de manera pública imágenes en las que se lo ve arrojándose al agua y nadando en el remolino del partidor conocido como La Toma.

La publicación no pasó inadvertida y rápidamente generó preocupación entre otros usuarios de la red social. En los comentarios, varias personas advirtieron sobre el peligro del lugar y recordaron un antecedente trágico. “Es lindo lugar, pero ahí murió un chico, creo hacen dos años atrás”, escribió un usuario, mientras que otros se limitaron a alertar con un contundente “¡Cuidado!”.

El sitio, ubicado a la vera de la Ruta 60 y a pocos kilómetros del dique Punta Negra, ya había sido noticia a comienzos de octubre por la viralización de videos que mostraban su belleza natural y el fuerte caudal de agua que corre entre piedras. Sin embargo, desde Seguridad Náutica reiteraron en aquel momento -y la advertencia sigue vigente- que el lugar no es apto para nadar ni para realizar actividades recreativas en el agua.

El peligro no es menor. En enero de 2019, Mauricio Silva, un joven sanjuanino de 32 años, murió ahogado en ese mismo partidor tras ser arrastrado por la corriente. El hecho marcó un antes y un después y expuso el riesgo latente que representa el remolino, aun cuando el entorno invite a refrescarse.

Aunque el predio cuenta con sectores de camping, parrilleros y servicios para pasar el día, el caudal pertenece al Departamento de Hidráulica y el ingreso al agua está expresamente prohibido. Aun así, con la llegada del verano y las altas temperaturas, las imágenes que circulan en redes vuelven a mostrar conductas riesgosas que reavivan la preocupación.

