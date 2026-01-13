Extienden la preventiva contra un abusador condenado: ahora suma causas por ataques a menores que son hijas de sus parejas

Este martes 13 de enero, la Justicia de San Juan resolvió extender la prisión preventiva de un hombre condenado y alojado en el Servicio Penitenciario Provincial , quien enfrenta una nueva causa por delitos contra la integridad sexual de menores .

El acusado registra tres condenas previas firmes por hechos de similares características, mientras que esta última causa, la cuarta, continúa en etapa de investigación. La primera condena fue dictada en la provincia de Córdoba , donde se le atribuyó un hecho que habría incluido el agravante de acceso carnal. Posteriormente, ya en San Juan , fue condenado en dos oportunidades, con penas de 12 y 9 años de prisión , respectivamente.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron cuando el imputado se encontraba en libertad, y las denuncias fueron formuladas con posterioridad, quedando descartado que haya actuado bajo salidas transitorias u otros beneficios penitenciarios.

Según se expuso en la audiencia, la calificación legal provisoria de los hechos que se investigan en la causa actual es la de abuso sexual simple. En todos los casos, las víctimas son menores de edad, circunstancia que agrava la situación procesal del imputado, a lo que se suma el agravante de la convivencia, dado el vínculo cercano que mantenía con las familias de las víctimas.

La causa fue formalizada el 15 de mayo pasado y, ante el vencimiento del plazo de la medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó una prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses, pedido que fue concedido con el objetivo de completar testimonios pendientes y otros elementos de convicción, para avanzar hacia la presentación de la acusación y la eventual elevación a juicio.

La investigación esta a cargo de la fiscal Andrea Insegna de ANIVI, mientras que audiencia fue presidida por la doctora Gloria Verónica Chicón, en carácter de subrogante de la doctora Mónica Lucero. La defensa del imputado es ejercida por la Defensa Oficial, a cargo del doctor Salinas, con la asistencia del ayudante de defensor Maximiliano Vedia.