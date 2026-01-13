martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ANIVI

Extienden la preventiva contra un abusador condenado: ahora suma causas por ataques a menores que son hijas de sus parejas

El acusado registra tres condenas previas firmes por hechos de similares características, mientras que esta última causa, la cuarta, continúa en etapa de investigación, que se prorrogó por cuatro meses más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa

Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa

Este martes 13 de enero, la Justicia de San Juan resolvió extender la prisión preventiva de un hombre condenado y alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, quien enfrenta una nueva causa por delitos contra la integridad sexual de menores.

Lee además
dos meses de preventiva para el sujeto que estuvo tres meses profugo tras un tiroteo vecinal en chimbas
Violenta gresca

Dos meses de preventiva para el sujeto que estuvo tres meses prófugo tras un tiroteo vecinal en Chimbas
Imagen ilustrativa
Ataque a domicilio

Se ausentó de su casa de Rawson durante el día y le robaron de todo, incluso sus ahorros de $5.000.000

El acusado registra tres condenas previas firmes por hechos de similares características, mientras que esta última causa, la cuarta, continúa en etapa de investigación. La primera condena fue dictada en la provincia de Córdoba, donde se le atribuyó un hecho que habría incluido el agravante de acceso carnal. Posteriormente, ya en San Juan, fue condenado en dos oportunidades, con penas de 12 y 9 años de prisión, respectivamente.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron cuando el imputado se encontraba en libertad, y las denuncias fueron formuladas con posterioridad, quedando descartado que haya actuado bajo salidas transitorias u otros beneficios penitenciarios.

Según se expuso en la audiencia, la calificación legal provisoria de los hechos que se investigan en la causa actual es la de abuso sexual simple. En todos los casos, las víctimas son menores de edad, circunstancia que agrava la situación procesal del imputado, a lo que se suma el agravante de la convivencia, dado el vínculo cercano que mantenía con las familias de las víctimas.

La causa fue formalizada el 15 de mayo pasado y, ante el vencimiento del plazo de la medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó una prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses, pedido que fue concedido con el objetivo de completar testimonios pendientes y otros elementos de convicción, para avanzar hacia la presentación de la acusación y la eventual elevación a juicio.

La investigación esta a cargo de la fiscal Andrea Insegna de ANIVI, mientras que audiencia fue presidida por la doctora Gloria Verónica Chicón, en carácter de subrogante de la doctora Mónica Lucero. La defensa del imputado es ejercida por la Defensa Oficial, a cargo del doctor Salinas, con la asistencia del ayudante de defensor Maximiliano Vedia.

Temas
Seguí leyendo

Le dispararon en la rodilla en Sarmiento y lo atraparon en Mendoza con dos armas de fuego

Un camionero encontró una billetera con 50 mil pesos y buscó a su dueña por redes para devolvérsela

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Intentó robar una mochila con herramientas y se metió en una casa para esconderse: atrapado y condenado

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto

Ataque de furia en San Martín: le quemó la moto a su "compadre" y fue castigado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el caso evelyn esquivel, con mas dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque a domicilio

Se ausentó de su casa de Rawson durante el día y le robaron de todo, incluso sus ahorros de $5.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa
ANIVI

Extienden la preventiva contra un abusador condenado: ahora suma causas por ataques a menores que son hijas de sus parejas

ANSES sigue pagando prestaciones a millones de argentinos.
Información importante

Anses actualiza jubilaciones y asignaciones: cuánto se cobrará desde febrero de 2026

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero
Atención verdinegros

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil